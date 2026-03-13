  1. В Украине

ЕГР получил обновление — что изменилось для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

17:43, 13 марта 2026
Новый релиз системы устраняет ошибки при редактировании учредителей, исправляет некорректные названия таблиц и оптимизирует работу при добавлении предшественников или правопреемников.
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках технических работ, проведенных 13 марта 2026 года, было внедрено обновленное программное обеспечение ЕГР.

Перечень улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:

  1. При проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице» разрешено изменение следующих организационно-правовых форм (ОПФ):
  • с ОПФ: 140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 210 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО;
  • с ОПФ: 150 КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 220 КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
  1. Обеспечена возможность выбора недействующей ОПФ на этапе проведения регистрационного действия «Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице», а также при проведении специальных регистрационных действий.
  2. Оптимизирована работа программного обеспечения ЕГР при добавлении предшественников или правопреемников путем создания проверки на уникальность сущности перед добавлением в список в таблицу.
  3. В целях снижения нагрузки на Систему и повышения общей производительности оптимизирована работа функционала:
  • прикладного программного интерфейса (API ЕГР);
  • получения результатов бесплатного запроса на портале usr.minjust.gov.ua;
  • взаимодействия с платежным сервисом UaPay.
  1. В формах предоставления сведений из ЕГР по указанному адресу удалена информация о статусе объекта административно-территориального устройства.
  2. На портале usr.minjust.gov.ua изменена защита функционала получения результатов оказания административной услуги путем замены сервиса reCAPTCHA на использование квалифицированной электронной подписи.
  3. На портале usr.minjust.gov.ua в результатах оказания административной услуги удалено отображение удаленных черновиков этапа приема документов.
  4. Актуализирован контент на портале usr.minjust.gov.ua.
  5. Дополнен перечень сведений о решениях по прекращению деятельности на портале usr.minjust.gov.ua в разделе «Обнародование информации» данными об отдельном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
  6. Обновлена библиотека подписей.
  7. Устранены недостатки:
  • касательно невосстановления записи об удаленном представителе в случае корректировки с последующей отменой регистрационного действия, проведенного перед регистрационным действием, при котором он был удален;
  • касательно неочистки типа организационно-правовой формы при изменении ОПФ юридического лица;
  • исправлено некорректное название таблицы выбранных направлений деятельности;
  • относительно одновременного удаления выбранных нескольких направлений деятельности;
  • в связи с неработоспособностью проверки на отсутствие изменений в составе учредителей (участников) или изменений сведений об учредителях (участниках) при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице»;
  • исправлено некорректное описание в сопроводительном JSON-файле по результату запроса на получение отсканированных копий документов прикладного программного интерфейса (API ЕГР);
  • в отношении различия ФИО государственного регистратора в выписке по результату проведенного действия от ФИО регистратора в ЕГР в отношении регистрационного действия «Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица — предпринимателя по его решению».

