ЕГР получил обновление — что изменилось для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
17:43, 13 марта 2026
Новый релиз системы устраняет ошибки при редактировании учредителей, исправляет некорректные названия таблиц и оптимизирует работу при добавлении предшественников или правопреемников.
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках технических работ, проведенных 13 марта 2026 года, было внедрено обновленное программное обеспечение ЕГР.
Перечень улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:
- При проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице» разрешено изменение следующих организационно-правовых форм (ОПФ):
- с ОПФ: 140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 210 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО;
- с ОПФ: 150 КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 220 КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.
- Обеспечена возможность выбора недействующей ОПФ на этапе проведения регистрационного действия «Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице», а также при проведении специальных регистрационных действий.
- Оптимизирована работа программного обеспечения ЕГР при добавлении предшественников или правопреемников путем создания проверки на уникальность сущности перед добавлением в список в таблицу.
- В целях снижения нагрузки на Систему и повышения общей производительности оптимизирована работа функционала:
- прикладного программного интерфейса (API ЕГР);
- получения результатов бесплатного запроса на портале usr.minjust.gov.ua;
- взаимодействия с платежным сервисом UaPay.
- В формах предоставления сведений из ЕГР по указанному адресу удалена информация о статусе объекта административно-территориального устройства.
- На портале usr.minjust.gov.ua изменена защита функционала получения результатов оказания административной услуги путем замены сервиса reCAPTCHA на использование квалифицированной электронной подписи.
- На портале usr.minjust.gov.ua в результатах оказания административной услуги удалено отображение удаленных черновиков этапа приема документов.
- Актуализирован контент на портале usr.minjust.gov.ua.
- Дополнен перечень сведений о решениях по прекращению деятельности на портале usr.minjust.gov.ua в разделе «Обнародование информации» данными об отдельном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства.
- Обновлена библиотека подписей.
- Устранены недостатки:
- касательно невосстановления записи об удаленном представителе в случае корректировки с последующей отменой регистрационного действия, проведенного перед регистрационным действием, при котором он был удален;
- касательно неочистки типа организационно-правовой формы при изменении ОПФ юридического лица;
- исправлено некорректное название таблицы выбранных направлений деятельности;
- относительно одновременного удаления выбранных нескольких направлений деятельности;
- в связи с неработоспособностью проверки на отсутствие изменений в составе учредителей (участников) или изменений сведений об учредителях (участниках) при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице»;
- исправлено некорректное описание в сопроводительном JSON-файле по результату запроса на получение отсканированных копий документов прикладного программного интерфейса (API ЕГР);
- в отношении различия ФИО государственного регистратора в выписке по результату проведенного действия от ФИО регистратора в ЕГР в отношении регистрационного действия «Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица — предпринимателя по его решению».
