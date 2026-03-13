ЕГР получил обновление — что изменилось для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Новый релиз системы устраняет ошибки при редактировании учредителей, исправляет некорректные названия таблиц и оптимизирует работу при добавлении предшественников или правопреемников.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что в рамках технических работ, проведенных 13 марта 2026 года, было внедрено обновленное программное обеспечение ЕГР.

Перечень улучшений и устраненных недостатков в функционале ЕГР:

При проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице» разрешено изменение следующих организационно-правовых форм (ОПФ):

с ОПФ: 140 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 210 ГОСУДАРСТВЕННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО;

с ОПФ: 150 КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ на ОПФ: 220 КОММУНАЛЬНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО.

Обеспечена возможность выбора недействующей ОПФ на этапе проведения регистрационного действия «Государственная регистрация включения сведений о юридическом лице», а также при проведении специальных регистрационных действий. Оптимизирована работа программного обеспечения ЕГР при добавлении предшественников или правопреемников путем создания проверки на уникальность сущности перед добавлением в список в таблицу. В целях снижения нагрузки на Систему и повышения общей производительности оптимизирована работа функционала:

прикладного программного интерфейса (API ЕГР);

получения результатов бесплатного запроса на портале usr.minjust.gov.ua;

взаимодействия с платежным сервисом UaPay.

В формах предоставления сведений из ЕГР по указанному адресу удалена информация о статусе объекта административно-территориального устройства. На портале usr.minjust.gov.ua изменена защита функционала получения результатов оказания административной услуги путем замены сервиса reCAPTCHA на использование квалифицированной электронной подписи. На портале usr.minjust.gov.ua в результатах оказания административной услуги удалено отображение удаленных черновиков этапа приема документов. Актуализирован контент на портале usr.minjust.gov.ua. Дополнен перечень сведений о решениях по прекращению деятельности на портале usr.minjust.gov.ua в разделе «Обнародование информации» данными об отдельном подразделении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Обновлена библиотека подписей. Устранены недостатки:

касательно невосстановления записи об удаленном представителе в случае корректировки с последующей отменой регистрационного действия, проведенного перед регистрационным действием, при котором он был удален;

касательно неочистки типа организационно-правовой формы при изменении ОПФ юридического лица;

исправлено некорректное название таблицы выбранных направлений деятельности;

относительно одновременного удаления выбранных нескольких направлений деятельности;

в связи с неработоспособностью проверки на отсутствие изменений в составе учредителей (участников) или изменений сведений об учредителях (участниках) при проведении регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице»;

исправлено некорректное описание в сопроводительном JSON-файле по результату запроса на получение отсканированных копий документов прикладного программного интерфейса (API ЕГР);

в отношении различия ФИО государственного регистратора в выписке по результату проведенного действия от ФИО регистратора в ЕГР в отношении регистрационного действия «Государственная регистрация прекращения деятельности физического лица — предпринимателя по его решению».

