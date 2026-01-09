Что происходит с исполнительным производством в случае смерти должника — позиция БП ВС
Смерть должника не означает автоматического прекращения исполнительного производства. Законодательство Украины и правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда предусматривают, что в таких случаях в первую очередь должно быть решено вопрос процессуального правопреемства, то есть замены стороны в исполнительном производстве. На этом подчеркнули в Минюсте.
Каким образом осуществляется замена стороны в исполнительном производстве
В случае смерти должника исполнительное производство подлежит приостановлению, а не окончанию. Окончание исполнительного производства в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 39 этого Закона возможно лишь в случаях, когда:
- отсутствуют наследники;
- отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание;
- или соответствующие правоотношения не допускают правопреемства.
Таким образом, окончание исполнительного производства в связи со смертью должника возможно только после установления отсутствия правопреемников или отсутствия имущества, которое может войти в состав наследства.
Если правоотношения допускают правопреемство, государственный исполнитель по собственной инициативе либо по инициативе взыскателя или другого заинтересованного лица обращается в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства — умершего должника — его правопреемниками (наследниками). При этом он приостанавливает производство, руководствуясь пунктом 5 части первой статьи 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».
На основании определения суда государственный исполнитель выносит постановление о замене стороны и продолжает исполнительные действия уже в отношении наследников.
Пределы ответственности наследников
Взыскание может быть обращено исключительно на имущество, которое перешло к наследникам в порядке наследования.
В соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса Украины:
- наследники отвечают по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости полученного наследственного имущества;
- каждый наследник несет ответственность пропорционально своей доле в наследстве;
- в случае неполучения наследственного имущества обязанность отвечать по долгам умершего не возникает;
- лицо, отказавшееся от наследства, не несет никакой ответственности по обязательствам наследодателя.
Арест имущества после смерти должника
В случае смерти должника арест на его имущество, наложенный в рамках исполнительного производства, как правило, может сохраняться на период приостановления исполнительного производства.
Наличие ареста в государственных реестрах может быть основанием для отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство — до момента:
- замены должника его правопреемниками;
- либо снятия ареста в установленном законом порядке.
Правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда
Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что смерть должника следует рассматривать как выбытие стороны исполнительного производства, а не как безусловное основание для его окончания. Такая правовая позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 11 октября 2023 года по делу № 523/2357/20 (производство № 14-11цс22).
Большая Палата пришла к выводу, что:
- денежные обязательства должника входят в состав наследства;
- процессуальное правопреемство в исполнительном производстве в случае смерти должника возможно, если правоотношения это допускают;
- государственный исполнитель в такой ситуации обязан приостановить исполнительное производство и инициировать вопрос замены стороны.
Даже если исполнительное производство было окончено в связи со смертью должника, и исполнитель при этом не учел требования законодательства относительно возможного правопреемства, постановление об окончании исполнительного производства может быть обжаловано в суде. В случае удовлетворения жалобы судом можно решать вопрос о замене стороны исполнительного производства правопреемником.
