Что происходит с исполнительным производством в случае смерти должника — позиция БП ВС

Смерть должника не означает автоматического прекращения исполнительного производства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Смерть должника не означает автоматического прекращения исполнительного производства. Законодательство Украины и правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда предусматривают, что в таких случаях в первую очередь должно быть решено вопрос процессуального правопреемства, то есть замены стороны в исполнительном производстве. На этом подчеркнули в Минюсте.

Каким образом осуществляется замена стороны в исполнительном производстве

В случае смерти должника исполнительное производство подлежит приостановлению, а не окончанию. Окончание исполнительного производства в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 39 этого Закона возможно лишь в случаях, когда:

отсутствуют наследники;

отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание;

или соответствующие правоотношения не допускают правопреемства.

Таким образом, окончание исполнительного производства в связи со смертью должника возможно только после установления отсутствия правопреемников или отсутствия имущества, которое может войти в состав наследства.

Если правоотношения допускают правопреемство, государственный исполнитель по собственной инициативе либо по инициативе взыскателя или другого заинтересованного лица обращается в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства — умершего должника — его правопреемниками (наследниками). При этом он приостанавливает производство, руководствуясь пунктом 5 части первой статьи 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

На основании определения суда государственный исполнитель выносит постановление о замене стороны и продолжает исполнительные действия уже в отношении наследников.

Пределы ответственности наследников

Взыскание может быть обращено исключительно на имущество, которое перешло к наследникам в порядке наследования.

В соответствии со статьей 1282 Гражданского кодекса Украины:

наследники отвечают по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости полученного наследственного имущества;

каждый наследник несет ответственность пропорционально своей доле в наследстве;

в случае неполучения наследственного имущества обязанность отвечать по долгам умершего не возникает;

лицо, отказавшееся от наследства, не несет никакой ответственности по обязательствам наследодателя.

Арест имущества после смерти должника

В случае смерти должника арест на его имущество, наложенный в рамках исполнительного производства, как правило, может сохраняться на период приостановления исполнительного производства.

Наличие ареста в государственных реестрах может быть основанием для отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство — до момента:

замены должника его правопреемниками;

либо снятия ареста в установленном законом порядке.

Правовая позиция Большой Палаты Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что смерть должника следует рассматривать как выбытие стороны исполнительного производства, а не как безусловное основание для его окончания. Такая правовая позиция изложена в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 11 октября 2023 года по делу № 523/2357/20 (производство № 14-11цс22).

Большая Палата пришла к выводу, что:

денежные обязательства должника входят в состав наследства;

процессуальное правопреемство в исполнительном производстве в случае смерти должника возможно, если правоотношения это допускают;

государственный исполнитель в такой ситуации обязан приостановить исполнительное производство и инициировать вопрос замены стороны.

Даже если исполнительное производство было окончено в связи со смертью должника, и исполнитель при этом не учел требования законодательства относительно возможного правопреемства, постановление об окончании исполнительного производства может быть обжаловано в суде. В случае удовлетворения жалобы судом можно решать вопрос о замене стороны исполнительного производства правопреемником.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.