Из-за формальных оснований, связанных с инвалидностью, вдове ветерана отказали в социальной защите — какое решение принял суд

Восьмой апелляционный административный суд оставил в силе решение о предоставлении статуса члена семьи умершего ветерана войны супруге лица с инвалидностью вследствие войны.

Восьмой апелляционный административный суд постановлением от 8 января 2026 года по делу № 380/7001/25 оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Шевченковского отдела социальной защиты управления социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета и без изменений решение Львовского окружного административного суда от 30 сентября 2025 года.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Шевченковскому отделу социальной защиты управления социальной защиты департамента гуманитарной политики Львовского городского совета о признании противоправным бездействия в отношении отказа в установлении статуса лица «член семьи погибшего (умершего) ветерана войны» и выдаче удостоверения установленного образца, а также об обязательстве установить статус и выдать удостоверение.

Иск мотивирован тем, что истица является женой умершего, который при жизни имел статус лица с инвалидностью вследствие войны III группы и право на льготы, предусмотренные законодательством для ветеранов войны – лиц с инвалидностью вследствие войны.

Ответчик отказал в предоставлении статуса письмом № З-М-11482-260310-260310 от 17 февраля 2025 года, сославшись на то, что заболевание, приведшее к смерти мужа, связано с прохождением службы в полиции, а не с инвалидностью по общему заболеванию, поэтому оснований для установления статуса члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны в соответствии с абзацем первым пункта 1 части первой статьи 10 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» отсутствуют.

Решение суда первой инстанции

Львовский окружной административный суд решением от 30 сентября 2025 года иск удовлетворил:

признал противоправными действия Шевченковского отдела социальной защиты относительно отказа в выдаче удостоверения «Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны» и установлении статуса лица, на которое распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

обязал Шевченковский отдел социальной защиты установить истцу статус лица, на которое распространяется действие указанного Закона, и выдать удостоверение «Член семьи погибшего (умершего) ветерана войны» установленного образца.

Позиция апелляционного суда

Восьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и отметил, что умерший супруг истца при жизни был признан инвалидом III группы и имел право на льготы, установленные законодательством для ветеранов войны — лиц с инвалидностью вследствие войны.

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона № 3551-XII действие настоящего Закона распространяется на жен (мужей) умерших лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны, а также на жен (мужей) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, производственной травмы и по другим причинам, которые не вступили в повторный брак.

Нормы пункта 2 статьи 10 Закона предусматривают признание умершего мужа при жизни инвалидом также по другим причинам, а не только от общего заболевания.

Доводы апеллянта об отсутствии оснований для предоставления статуса в связи с тем, что мужчина не был лицом с инвалидностью по общему заболеванию, признаны необоснованными.

Решение суда первой инстанции принято с соблюдением норм материального и процессуального права, доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и кассационному обжалованию не подлежит, кроме случаев, предусмотренных пунктом вторым части пятой статьи 328 КАС Украины, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

