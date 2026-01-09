  1. У світі

США затримали ще один танкер «тіньового флоту» РФ у Карибському морі, — WSJ

15:44, 9 січня 2026
Танкер Olina затримали в Карибському морі поблизу острова Тринідад.
Фото: Reuters
У п’ятницю, 9 січня, США затримали танкер російського «тіньового флоту» Olina в Карибському басейні поблизу острова Тринідад. Це вже п’яте подібне перехоплення суден американцями за останні тижні, пише WSJ.

За словами американських чиновників, берегова охорона США піднялася на борт нафтового танкера та продовжувала стежити за іншими суднами, які намагалися обійти блокаду США щодо танкерів, що прямують до Венесуели та з неї, під санкціями.

У свою чергу агентство Reuters повідомляє, що судно Olina, яке, згідно з публічною базою судноплавства Equasis, помилково ходило під прапором Східного Тимору, раніше вийшло з Венесуели.

Після цього танкер знову повернувся в регіон, де й був захоплений американцями.

«Система локації судна востаннє була активна 52 дні тому у виключній економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао», — повідомила британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

За даними Головного управління розвідки, танкер у період дії нафтового ембарго G7+ був задіяний в експорті російської нафти та нафтопродуктів із портів Росії в Балтійському та Чорному морях, а також у тихоокеанському регіоні. Основними напрямками постачання були Китай, Індія та Туреччина.

США рф санкції

