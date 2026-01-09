США задержали еще один танкер «теневого флота» РФ в Карибском море — WSJ

Танкер Olina задержали в Карибском море вблизи острова Тринидад.

В пятницу, 9 января, США задержали танкер российского «теневого флота» Olina в Карибском бассейне неподалеку от острова Тринидад. Это уже пятое подобное перехватывание судов американцами за последние недели, пишет WSJ.

По словам американских чиновников, береговая охрана США поднялась на борт нефтяного танкера и продолжала следить за другими судами, которые пытались обойти блокаду США в отношении танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее, находящихся под санкциями.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что судно Olina, которое, согласно публичной базе судоходства Equasis, ошибочно ходило под флагом Восточного Тимора, ранее вышло из Венесуэлы.

После этого танкер снова вернулся в регион, где и был захвачен американцами.

«Система локации судна в последний раз была активна 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, к северо-востоку от Кюрасао», — сообщила британская компания по управлению морскими рисками Vanguard.

По данным Главного управления разведки, танкер в период действия нефтяного эмбарго G7+ был задействован в экспорте российской нефти и нефтепродуктов из портов России в Балтийском и Черном морях, а также в тихоокеанском регионе. Основными направлениями поставок были Китай, Индия и Турция.

