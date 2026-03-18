432 тысячи фунтов наследства клиента «испарились» без следа — суд в Британии рассмотрел дело

Средства передали в управление после смерти клиента, однако их местонахождение до сих пор не установлено — суд вынес решение.

В Великобритании суд приговорил к одному году лишения свободы руководителя компании, которая занималась оформлением наследства. Причиной стало то, что он не смог объяснить, куда исчезли сотни тысяч фунтов, и не выполнил требования суда.

Речь идет о Стивене Джеймсоне — единственном директоре компании Probate Specialist Ltd (PSL). После смерти клиента в 2021 году именно эта компания получила контроль над его наследством. Позже выяснилось, что £432 тысячи, переданные в управление, исчезли, и их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщает Law Gazette.

Сомнения относительно деятельности компании

Проблемы начались после того, как исполнители завещания — лица, ответственные за распределение наследства — узнали, что компания Джеймсона может быть ликвидирована. Соответствующая информация появилась в государственном реестре Companies House. Это вызвало подозрения, и они обратились в суд. Отдельно правоохранительным органам сообщили о возможном мошенничестве, однако на данный момент официальные обвинения по этому делу не выдвинуты.

Игнорирование решения суда

В декабре суд принял решение о замораживании активов Джеймсона и обязал его в течение 14 дней объяснить, где находятся средства компании. Он этого не сделал. В ответ исполнители завещания подали новое заявление в суд — уже о неуважении к суду.

Объяснения, которые не убедили суд

В письменных показаниях Джеймсон заявил, что планировал превратить компанию в автоматизированный сервис для управления наследством и налогами. Также он сослался на проблемы со здоровьем, в частности со зрением, которые якобы помешали ему ознакомиться с судебным решением. По его словам, ему известно лишь о двух счетах с общим остатком £144 и еще двух счетах без средств.

Кроме того, Джеймсон утверждал, что доступ к счетам имел бухгалтер-партнер по имени Майкл Смит, который якобы присвоил деньги. В то же время исполнители завещания поставили под сомнение сам факт существования этого человека.

Пропущенное заседание и приговор

Ситуацию усугубило и то, что Джеймсон пропустил финальное судебное заседание. Он объяснил это трудностями с парковкой возле суда и тем, что потерял сознание по дороге к зданию, однако не смог объяснить, почему не сообщил об этом своим адвокатам.

Дело рассматривал суд в Бирмингеме. Судья пришел к выводу, что Джеймсон нарушил судебный запрет в отношении активов и не предпринял никаких реальных шагов, чтобы выяснить судьбу исчезнувших средств. В результате его признали виновным в неуважении к суду и назначили наказание в виде одного года лишения свободы.

Возможное ужесточение наказания

Отдельно суд обязал его предоставить дополнительные документы и предупредил: в случае дальнейшего игнорирования требований наказание может быть более строгим. Уголовное расследование возможного мошенничества продолжается.

