  1. В Украине

Зарплату могут урезать без предупреждения — какие правила сейчас действуют для работников

23:30, 18 марта 2026
Когда изменение зарплаты происходит без предварительного предупреждения.
В Украине во время военного положения действуют особые правила трудовых отношений, в частности — относительно изменения условий оплаты труда. В Гоструда объяснили, обязан ли работодатель заранее предупреждать работника о снижении заработной платы.

Как это работает в мирное время

Согласно нормам статьи 103 Кодекса законов о труде Украины, работодатель должен уведомить работника об изменении условий оплаты труда в сторону ухудшения не позднее чем за два месяца до их введения.

Это правило касается любых изменений, которые могут повлиять на уровень дохода работника.

Что изменилось во время военного положения

Во время действия военного положения действует иной порядок. В соответствии с Законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель не обязан соблюдать двухмесячный срок предупреждения.

Вместо этого работника необходимо уведомить об изменении существенных условий труда, в том числе оплаты, не позднее чем до момента введения таких изменений.

Что это означает для работников и работодателей

Фактически это означает, что работодатель может изменить размер заработной платы без двухмесячного предупреждения, но должен проинформировать работника до того, как новые условия начнут действовать.

В Гоструда подчеркивают: такие правила применяются исключительно на период военного положения и регулируются отдельным законом.

Вывод

Таким образом, во время военного положения в Украине работодатели не обязаны предупреждать работников о снижении зарплаты за два месяца — достаточно сделать это до момента введения новых условий оплаты труда.

Гоструда трудовые отношения

