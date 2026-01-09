«Інакше я б не погодився»: Трамп пояснив, за якої умови США захищатимуть Україну

Дональд Трамп пов’язав участь США в захисті України з упевненістю, що РФ не вторгнеться знову.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий забезпечити участь Сполучених Штатів у майбутньому захисті України — але лише тому, що впевнений: Росія не наважиться на нове вторгнення. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

«Я твердо переконаний, що вони не вторгнуться знову, інакше я б не погодився», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання.

Заява пролунала на тлі переговорів щодо завершення війни, в межах яких Президент України Володимир Зеленський наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки від західних партнерів, насамперед від США.

Водночас Трамп знову висловив переконання, що очільник Кремля, на його думку, зацікавлений у мирній угоді. «Я думаю, він хоче укласти угоду», — сказав пан Трамп про Путіна. «Але я давно так думаю».

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.