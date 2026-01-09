«Інакше я б не погодився»: Трамп пояснив, за якої умови США захищатимуть Україну
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий забезпечити участь Сполучених Штатів у майбутньому захисті України — але лише тому, що впевнений: Росія не наважиться на нове вторгнення. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.
«Я твердо переконаний, що вони не вторгнуться знову, інакше я б не погодився», — зазначив Трамп, відповідаючи на запитання.
Заява пролунала на тлі переговорів щодо завершення війни, в межах яких Президент України Володимир Зеленський наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки від західних партнерів, насамперед від США.
Водночас Трамп знову висловив переконання, що очільник Кремля, на його думку, зацікавлений у мирній угоді. «Я думаю, він хоче укласти угоду», — сказав пан Трамп про Путіна. «Але я давно так думаю».
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.
