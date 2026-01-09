  1. В Украине
«Иначе я бы не согласился»: Трамп объяснил, при каком условии США будут защищать Украину

14:29, 9 января 2026
Дональд Трамп связал участие США в защите Украины с уверенностью, что РФ не вторгнется снова.
«Иначе я бы не согласился»: Трамп объяснил, при каком условии США будут защищать Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обеспечить участие Соединенных Штатов в будущем защите Украины — но лишь потому, что уверен: Россия не решится на новое вторжение. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

«Я твердо убежден, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился», — отметил Трамп, отвечая на вопрос.

Заявление прозвучало на фоне переговоров по завершению войны, в рамках которых Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на получении четких гарантий безопасности от западных партнеров, прежде всего от США.

В то же время Трамп вновь выразил убежденность, что глава Кремля, по его мнению, заинтересован в мирном соглашении. «Я думаю, он хочет заключить сделку», — сказал господин Трамп о Путине. «Но я давно так думаю».

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом США Дональдом Трампом.

