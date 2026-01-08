  1. В Украине

Двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины готов к финализации с Трампом, — Зеленский

14:15, 8 января 2026
Украина совместно с США согласовывает финальные положения документа и ожидает позицию РФ относительно завершения войны.
Президент Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации на самом высоком уровне с президентом США Дональдом Трампом.

«Важно, что Украине удается и дальше объединять работу европейских и американской команд, и совместно обсудили, в частности, документы по восстановлению и экономическому развитию. Были обсуждены и сложные вопросы из базовой рамки для окончания войны, и украинская сторона представила возможные варианты финализации этого документа. Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек — готов ли агрессор реально заканчивать войну», — отметил Глава государства по результатам доклада украинской переговорной группы.

Украинская переговорная команда будет докладывать по всем деталям встреч уже по возвращении в Киев.

По словам Президента, партнеров Украины также информируют партнеров о последствиях российских ударов.

«В этом контексте необходимо, чтобы давление на россию росло так же, как интенсивно работают переговорные команды. Реалистичность будущих гарантий безопасности должна быть доказана способностью партнеров уже на этом этапе осуществлять действенное давление на агрессора. Готовим новые соответствующие контакты с партнерами», — добавил он.

Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

