Двосторонній документ про гарантії безпеки для України готовий до фіналізації з Трампом, — Зеленський

Україна разом із США узгоджує фінальні положення документа та очікує позиції РФ щодо завершення війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

« Важливо, що Україні вдається і надалі об’єднувати роботу європейських та американської команд, і спільно обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку. Були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа. Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну», — зазначив Глава держави за результатами доповіді української переговорної групи.

Українська переговорна команда доповідатиме щодо всіх деталей зустрічей уже по поверненню до Києва.

За словами Президента, партнерів України також інформують партнерів про наслідки російських ударів.

«В цьому контексті необхідно, щоб тиск на росію зростав так само, як інтенсивно працюють переговорні команди. Реалістичність майбутніх гарантій безпеки має бути доведена здатністю партнерів уже на цьому етапі здійснювати дієвий тиск на агресора. Готуємо нові відповідні контакти з партнерами», — додав він.

