На Полтавщині в новорічну ніч група людей застрягла на човні посеред замерлого Дніпра: фото

22:28, 1 січня 2026
Приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на якому перебували двоє чоловіків та жінка.
31 грудня майже опівночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію в селищі Градизьк Полтавської області. Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області, у заплаві річки Дніпро, приблизно за 200 метрів від берега, у кризі застряг човен, на борту якого перебували двоє чоловіків та жінка.

Один із чоловіків зумів самостійно дістатися берега по кризі та повідомив про небезпеку. Інший намагався вибратися, але через провалювання під лід та виснаження почав кликати на допомогу. Працівники Градизької місцевої пожежної охорони за допомогою рятувальної мотузки витягли його з криги на відстані близько 50 метрів від берега.

Для порятунку жінки, яка залишилася в човні, залучили аероглісер, щоб забрати її на берег.

