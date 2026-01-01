  1. Фото
На Полтавщине в новогоднюю ночь группа людей застряла на лодке посреди замерзшего Днепра: фото

22:28, 1 января 2026
Приблизительно в 200 метрах от берега, в льду застряла лодка, на которой находились двое мужчин и женщина.
На Полтавщине в новогоднюю ночь группа людей застряла на лодке посреди замерзшего Днепра: фото
31 декабря почти в полночь в Службу спасения поступило сообщение о чрезвычайной ситуации в поселке Градижск Полтавской области. Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Полтавской области, в заплави реки Днепр, примерно в 200 метрах от берега, во льду застряла лодка, на борту которой находились двое мужчин и женщина.

Один из мужчин сумел самостоятельно добраться до берега по льду и сообщил об опасности. Другой пытался выбраться, но из-за проваливания под лед и истощения начал звать на помощь. Работники Градижской местной пожарной охраны с помощью спасательной веревки вытащили его со льда на расстоянии около 50 метров от берега.

Для спасения женщины, оставшейся в лодке, задействовали аэросани, чтобы забрать ее на берег.

ГСЧС Днепр Новый год

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

