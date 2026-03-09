  1. Законодательство
  2. / В Украине

Военным по «Контракту 18-24» гарантировали год отсрочки после службы – закон подписан

16:35, 9 марта 2026
Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4782-IX, который устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отметим, что речь идет о законопроекте № 13574, который поддержала Верховная Рада 11 февраля.

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Как заявил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, важным элементом «Контракта 18–24» является возможность получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Соответствующий законопроект доработали совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет о выполнении государственных гарантий перед молодыми людьми, которые сознательно и добровольно выбирают военную службу. Введение четких и прогнозируемых правил, по словам министра, должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии.

Напомним, что военнослужащих, которые заключили контракт «18–24», после завершения службы могли снова призвать в армию уже на следующий день. Причина была в отсутствии в законе нормы о годовой отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, таким образом военные по контракту «18–24» оставались без обещанного права на годовую отсрочку.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годовой отсрочке.

военные армия контракт отсрочка

