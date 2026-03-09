Военным по «Контракту 18-24» гарантировали год отсрочки после службы – закон подписан

Документ касается военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время действия военного положения заключили контракт на 1 год и уже уволены со службы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон 4782-IX, который устанавливает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили контракт сроком на один год и были уволены с военной службы по его окончании.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Отметим, что речь идет о законопроекте № 13574, который поддержала Верховная Рада 11 февраля.

Как заявил глава оборонного ведомства Михаил Федоров, важным элементом «Контракта 18–24» является возможность получить годовую отсрочку от мобилизации после завершения службы. Соответствующий законопроект доработали совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны подчеркивают, что речь идет о выполнении государственных гарантий перед молодыми людьми, которые сознательно и добровольно выбирают военную службу. Введение четких и прогнозируемых правил, по словам министра, должно повысить доверие к системе комплектования и укрепить принципы формирования современной профессиональной армии.

Напомним, что военнослужащих, которые заключили контракт «18–24», после завершения службы могли снова призвать в армию уже на следующий день. Причина была в отсутствии в законе нормы о годовой отсрочке после демобилизации. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, таким образом военные по контракту «18–24» оставались без обещанного права на годовую отсрочку.

Костенко сообщил, что для устранения этой проблемы был подан законопроект о годовой отсрочке.

