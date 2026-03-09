  1. Публикации
  2. / В Украине

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

10:00, 9 марта 2026
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15054, которым предлагается внести изменения в Земельный кодекс Украины и привести его положения в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

Инициатива предусматривает исключение части второй статьи 17-2 и новую редакцию части третьей. Согласно предложениям, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере земельных отношений, на основании которых возникают вещные права на земельные участки, могут признаваться недействительными или противоправными исключительно по решению суда.

Необходимость изменений обосновывают потребностью гармонизации законодательства, в частности с учётом Закона Украины № 3993-IX, направленного на защиту прав владельцев земельных долей (паёв) и регулирование административных процедур в земельной сфере.

Закон «Об административной процедуре» регулирует отношения между органами исполнительной власти, органами власти АРК, органами местного самоуправления, иными уполномоченными субъектами и физическими и юридическими лицами при рассмотрении административных дел. Его цель — обеспечение соблюдения законности и защита прав и законных интересов граждан.

Документ также закрепляет приоритет административного обжалования решений и иных индивидуальных актов, принимаемых для приобретения, изменения или прекращения прав и обязанностей лиц. Такой механизм считается более быстрым, эффективным и менее затратным по сравнению с судебной процедурой. Кроме того, закон предусматривает возможность административным органам исправлять ошибки в принятых актах, в том числе по заявлению заинтересованного лица.

Также подчёркивается, что судебная защита остаётся гарантированной Конституцией Украины и применяется как окончательный способ защиты прав и интересов.

Финансово-экономическое обоснование указывает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Авторы отмечают, что реализация инициативы позволит более чётко урегулировать механизм обжалования в земельной сфере и повысить правовую определённость для органов власти и землепользователей.

суд земля

