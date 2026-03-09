Юлия Соколовская, которая возглавляет Посольство Украины в Испании, назначена Послом в Андорре

Президент назначил Юлию Соколовскую Послом в Княжестве Андорра по совместительству.

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Соколовскую Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Княжестве Андорра. Об этом свидетельствует указ №229/2026.

Согласно документу, обязанности посла в Андорре она будет выполнять параллельно с работой на должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания.

Как известно, с 21 июля 2025 Юлия Соколовская назначена Послом Украины в Испании и Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству.

