Новые правила службы в ГПСУ: украинцев от 60 лет могут принимать на контракт

Правила прохождения службы в Госпогранслужбе изменили: что предусматривает новый указ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №228/2026, которым внесены изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Государственной пограничной службе Украины.

Документ обновляет ряд норм, касающихся назначения на должности, обучения военнослужащих и т.д.

Отдельный вопрос – служба для лиц в возрасте от 60 лет

Указ предусматривает возможность принятия на военную службу по контракту в Госпогранслужбе лиц в возрасте от 60 лет во время действия военного положения.

Такие граждане могут быть приняты на службу при наличии письменного согласия руководителя органа ГПСУ и при условии признания их пригодными по состоянию здоровья военно-врачебной комиссией.

Контракт для них будет заключаться сроком на один год с возможностью дальнейшего продления еще на год. Перед началом службы будет устанавливаться испытательный срок продолжительностью два месяца.

Во время действия военного положения для таких лиц предельный возраст пребывания на военной службе не устанавливается.

Нормы относительно самовольного оставления службы

Отдельные изменения касаются военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или место службы либо дезертировали.

Указ предусматривает, что во время действия военного положения военная служба для военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы либо дезертировали, не приостанавливается.

Военнослужащим, которые во время действия военного положения самовольно оставили воинские части или места прохождения службы либо дезертировали и не вернулись в воинские части (места прохождения военной службы) до момента прекращения или отмены военного положения, военная служба приостанавливается в порядке, установленном Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения.

Военнослужащим, которые во время действия военного положения самовольно оставили воинские части или места прохождения службы либо дезертировали, период со дня самовольного оставления воинской части (места прохождения военной службы) либо совершения дезертирства до дня возвращения к исполнению воинской обязанности не засчитывается в срок военной службы, выслугу в воинском звании и в выслугу лет для выплаты надбавки за выслугу лет и назначения пенсии, о чем объявляется в приказе по личному составу. Таким военнослужащим в течение этого периода выплата денежного обеспечения и осуществление продовольственного, вещевого, других видов обеспечения и распространение на них льгот и социальных гарантий, установленных законодательством для военнослужащих, не осуществляются.

Другие изменения

В документе также уточняются правила служебных командировок и направления военнослужащих на лечение.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

