ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Дергачи, Чернигов, Синельниково и Николаев
Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) судей для осуществления правосудия:
- в Дергачевский районный суд Харьковской области — 1 судьи;
- в Новозаводский районный суд города Чернигова — 3 судей;
- в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — 1 судьи;
- в Ингульский районный суд города Николаева — 2 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 25 марта 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по ссылке), к которому добавить:
- справку согласно установленной форме (можно скачать по ссылке);
- другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов — 7 дней со дня опубликования этого объявления.
Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
- почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
- электронный адрес: [email protected].
Время для личной подачи документов:
- с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
- в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.
Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.
Судьи, которые подают документы электронной почтой, подписывают их квалифицированной электронной подписью.
