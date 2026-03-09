ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Дергачи, Чернигов, Синельниково и Николаев

Вопрос временного перевода судей в четыре суда рассмотрят 25 марта.

Высшая квалификационная комиссия судей назначила к рассмотрению вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) судей для осуществления правосудия:

в Дергачевский районный суд Харьковской области — 1 судьи;

в Новозаводский районный суд города Чернигова — 3 судей;

в Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области — 1 судьи;

в Ингульский районный суд города Николаева — 2 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 25 марта 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия.

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по ссылке), к которому добавить:

справку согласно установленной форме (можно скачать по ссылке);

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов — 7 дней со дня опубликования этого объявления.

Форма подачи документов — бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправления необходимо направить на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы электронной почтой, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

