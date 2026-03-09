У новому Трудовому кодексі передбачили по 2 місяці оплачуваної відпустки для кожного з батьків – Мінекономіки
Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень, але окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці.
Водночас залишаються чинними всі базові норми – щодо захисту вагітних і працівників із сімейними обов’язками – зберігаються, кажуть у Мінекономіки.
Там зазначили, що проєкт ТК не скасовує чинних гарантій щодо захисту від звільнення, медичних оглядів і відпусток, а деталізує сучасні механізми поєднання роботи та сімейних обов’язків.
Зокрема, проєкт містить такі гарантії:
- заборону звільнення працівників з дітьми віком до півтора року або дитиною з інвалідністю, одиноких матерів і одиноких батьків, які мають дитину віком до 14 років, з ініціативи роботодавця, крім прямо визначених законом випадків;
- гарантії для вагітних щодо медичних оглядів та збереження оплати;
- оплачувану відпустку для догляду за дитиною загальною тривалістю 4 місяці.
У Мінекономіки зазначають, документ прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на 2 місяці такої відпустки. Для одинокої матері або одинокого батька зберігається право на 4 місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 8 років.
Водночас гарантії, пов’язані з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами і доглядом за дитиною до 3 років, не ототожнюються з оплачуваною відпусткою. Як пояснюють у міністерстві, мова про додаткове запровадження окремого інструменту підтримки батьківства.
«Такий підхід створює більш збалансовану модель розподілу сімейних обов’язків і ширші можливості для поєднання батьківства та роботи», - заявили там.
Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)
Як є зараз:
126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).
Як буде після ухвалення Трудового кодексу:
126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).
Тобто, як пояснюють у Мінекономіки, нічого не змінюється.
«Ця відпустка зберігається. Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує», - наголошують там.
Відпустка для догляду за дитиною
Як є зараз:
Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.)
Як буде після ухвалення Трудового кодексу:
Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.
У цьому випадку також нічого не змінюється. «Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», - кажуть у Міністерстві.
Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка
Що додається у проєкті Трудового кодексу:
Запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.
«Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років», - йдеться у повідомленні.
Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:
- заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;
- захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;
- гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.
