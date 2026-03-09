  1. В Україні

У новому Трудовому кодексі передбачили по 2 місяці оплачуваної відпустки для кожного з батьків – Мінекономіки

22:00, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Мінекономіки зазначають, документ прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на 2 місяці для догляду за дитиною.
У новому Трудовому кодексі передбачили по 2 місяці оплачуваної відпустки для кожного з батьків – Мінекономіки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень, але окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас залишаються чинними всі базові норми – щодо захисту вагітних і працівників із сімейними обов’язками – зберігаються, кажуть у Мінекономіки.

Там зазначили, що проєкт ТК не скасовує чинних гарантій щодо захисту від звільнення, медичних оглядів і відпусток, а деталізує сучасні механізми поєднання роботи та сімейних обов’язків.

Зокрема, проєкт містить такі гарантії:

  • заборону звільнення працівників з дітьми віком до півтора року або дитиною з інвалідністю, одиноких матерів і одиноких батьків, які мають дитину віком до 14 років, з ініціативи роботодавця, крім прямо визначених законом випадків;
  • гарантії для вагітних щодо медичних оглядів та збереження оплати;
  • оплачувану відпустку для догляду за дитиною загальною тривалістю 4 місяці.

У Мінекономіки зазначають, документ прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на 2 місяці такої відпустки. Для одинокої матері або одинокого батька зберігається право на 4 місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 8 років.

Водночас гарантії, пов’язані з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами і доглядом за дитиною до 3 років, не ототожнюються з оплачуваною відпусткою. Як пояснюють у міністерстві, мова про додаткове запровадження окремого інструменту підтримки батьківства.

«Такий підхід створює більш збалансовану модель розподілу сімейних обов’язків і ширші можливості для поєднання батьківства та роботи», - заявили там.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)

Як є зараз:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Тобто, як пояснюють у Мінекономіки, нічого не змінюється. 

«Ця відпустка зберігається. Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує», - наголошують там.

Відпустка для догляду за дитиною

Як є зараз:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.)

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.

У цьому випадку також нічого не змінюється. «Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», - кажуть у Міністерстві.

Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка

Що додається у проєкті Трудового кодексу:

Запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.

«Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:

  • заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;
  • захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;
  • гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.

Також ми писали, чи зникнуть накопичені відпустки після нового Трудового кодексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Мінекономіки відпустка трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Богдан Моніч заявив про критично низькі зарплати працівників апаратів судів у звіті Ради суддів

Від житла для суддів-переселенців до боротьби проти примусових відряджень: голова Ради суддів України Богдан Моніч представив звіт за підсумками роботи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]