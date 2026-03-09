У новому Трудовому кодексі передбачили по 2 місяці оплачуваної відпустки для кожного з батьків – Мінекономіки

У Мінекономіки зазначають, документ прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на 2 місяці для догляду за дитиною.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень, але окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці.

Водночас залишаються чинними всі базові норми – щодо захисту вагітних і працівників із сімейними обов’язками – зберігаються, кажуть у Мінекономіки.

Там зазначили, що проєкт ТК не скасовує чинних гарантій щодо захисту від звільнення, медичних оглядів і відпусток, а деталізує сучасні механізми поєднання роботи та сімейних обов’язків.

Зокрема, проєкт містить такі гарантії:

заборону звільнення працівників з дітьми віком до півтора року або дитиною з інвалідністю, одиноких матерів і одиноких батьків, які мають дитину віком до 14 років, з ініціативи роботодавця, крім прямо визначених законом випадків;

гарантії для вагітних щодо медичних оглядів та збереження оплати;

оплачувану відпустку для догляду за дитиною загальною тривалістю 4 місяці.

У Мінекономіки зазначають, документ прямо визначає, що кожен з батьків має індивідуальне право на 2 місяці такої відпустки. Для одинокої матері або одинокого батька зберігається право на 4 місяці оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 8 років.

Водночас гарантії, пов’язані з відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами і доглядом за дитиною до 3 років, не ототожнюються з оплачуваною відпусткою. Як пояснюють у міністерстві, мова про додаткове запровадження окремого інструменту підтримки батьківства.

«Такий підхід створює більш збалансовану модель розподілу сімейних обов’язків і ширші можливості для поєднання батьківства та роботи», - заявили там.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (оплачувана)

Як є зараз:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

126 календарних днів оплачуваної відпустки (70 до пологів і 56 після).

Тобто, як пояснюють у Мінекономіки, нічого не змінюється.

«Ця відпустка зберігається. Проєкт Трудового кодексу її не скасовує і не скорочує», - наголошують там.

Відпустка для догляду за дитиною

Як є зараз:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку. (У 2026 році сплата ЄСВ становить 1902 грн/міс.)

Як буде після ухвалення Трудового кодексу:

Відпустка до 3 років із збереженням робочого місця. Під час цієї відпустки здійснюється виплата ЄСВ за жінку.

У цьому випадку також нічого не змінюється. «Ця норма залишається без змін. Працівник або працівниця може перебувати у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку», - кажуть у Міністерстві.

Додаткова (нова) оплачувана батьківська відпустка

Що додається у проєкті Трудового кодексу:

Запроваджується нова оплачувана відпустка для догляду за дитиною тривалістю 4 місяці. Із них 2 місяці передбачені для матері, ще 2 місяці — для батька. Передати свою частину іншому з батьків не можна. Якщо дитину виховує одинока мати або одинокий батько, вона або він може використати всі 4 місяці. Також дуже важливо, що, відповідно до директиви ЄС, скористатись правом на таку відпустку можна до досягнення дитиною 8-ми річного віку.

«Це додаткова гарантія, яка не замінює і не скорочує відпустку до 3 років», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, проєкт Трудового кодексу зберігає й інші гарантії для сімей, зокрема:

заборону звільнення працівників із дітьми до півтора року або дитиною з інвалідністю;

захист одиноких матерів і одиноких батьків із дитиною до 14 років;

гарантії для вагітних щодо медичних оглядів із збереженням оплати.

Також ми писали, чи зникнуть накопичені відпустки після нового Трудового кодексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.