  1. В Україні

В Україні 40-годинний тиждень збережуть, але змінять правила понаднормової роботи

09:23, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як в Україні хочуть змінити правила понаднормової роботи: що передбачає новий Трудовий кодекс.
В Україні 40-годинний тиждень збережуть, але змінять правила понаднормової роботи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень. Водночас окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як вказують у Мінекономіки, проєкт Трудового кодексу не запроваджує її як звичайну практику, а чітко визначає межі, умови залучення та підвищену оплату, щоб зменшити простір для зловживань.

У чинному КЗпП в період мирного часу ліміт понаднормових робіт складає не більше 120 годин на рік. Проєкт ТК встановлює зрозумілі умови, порядок і граничні межі таких робіт, а також зберігає вимоги щодо підстав залучення і підвищеної оплати. Так, проєкт чітко визначає граничні межі понаднормової роботи: 180 годин на рік, а у колективній угоді/договорі за домовленістю сторін може бути інший ліміт — але не більше 250 годин на рік.

Прикметно, що в країнах ЄС встановлені законодавством ліміти понаднормової роботи можуть бути подовжені за домовленістю між роботодавцем та працівником або колективним договором до певної абсолютної максимальної межі. Для прикладу, в Хорватії річний ліміт понаднормових годин 180 годин може бути подовжений до 250 годин на рік колективним договором. В Італії ж річний ліміт понаднормових годин 250 годин може бути подовжений колективним договором, проте конкретна максимальна межа взагалі не вказана.

Водночас проєкт чітко визначає підстави залучення до понаднормових робіт і зберігає підвищену оплату за понаднормову роботу, а також за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект уряд трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Декрет до 4 місяців, строкові договори й відеонагляд — спірні норми Трудового кодексу переглянуть

Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт нового Трудового кодексу за основу з подальшим доопрацюванням.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]