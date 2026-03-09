В Україні 40-годинний тиждень збережуть, але змінять правила понаднормової роботи

Як в Україні хочуть змінити правила понаднормової роботи: що передбачає новий Трудовий кодекс.

Як розповідала «Судово-юридична газета», проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень. Водночас окремий акцент у проєкті зроблено на врегулюванні понаднормової праці.

Як вказують у Мінекономіки, проєкт Трудового кодексу не запроваджує її як звичайну практику, а чітко визначає межі, умови залучення та підвищену оплату, щоб зменшити простір для зловживань.

У чинному КЗпП в період мирного часу ліміт понаднормових робіт складає не більше 120 годин на рік. Проєкт ТК встановлює зрозумілі умови, порядок і граничні межі таких робіт, а також зберігає вимоги щодо підстав залучення і підвищеної оплати. Так, проєкт чітко визначає граничні межі понаднормової роботи: 180 годин на рік, а у колективній угоді/договорі за домовленістю сторін може бути інший ліміт — але не більше 250 годин на рік.

Прикметно, що в країнах ЄС встановлені законодавством ліміти понаднормової роботи можуть бути подовжені за домовленістю між роботодавцем та працівником або колективним договором до певної абсолютної максимальної межі. Для прикладу, в Хорватії річний ліміт понаднормових годин 180 годин може бути подовжений до 250 годин на рік колективним договором. В Італії ж річний ліміт понаднормових годин 250 годин може бути подовжений колективним договором, проте конкретна максимальна межа взагалі не вказана.

Водночас проєкт чітко визначає підстави залучення до понаднормових робіт і зберігає підвищену оплату за понаднормову роботу, а також за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні.

