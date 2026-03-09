Названо лауреатів Шевченківської премії-2026: хто і за що отримав нагороду

Володимир Зеленський підписав указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої державної творчої відзнаки — Національної премії імені Тараса Шевченка.

Імена лауреатів у номінаціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво», «Кіномистецтво» та інших оголосив Комітет премії під час урочистої церемонії 9 березня.

Цього року переможців у категорії «Поезія» не визначили. Натомість у номінації «Проза» відзначили одразу двох авторів — Павло Белянський та Юрій Щербак.

У 2026 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 484 тисячі 480 гривень.

Лавреати Національної премії Шевченка

Проза

Белянський Павло – роман "Битись не можна відступити";

Щербак Юрій – книга підсумків і пророцтв "Мертва пам'ять. Голоси і крики".

Літературознавство і мистецтво

Тримбач Сергій – книга "Іван Миколайчук. Містерії долі".

Публіцистика і журналістика

Криштопа Олег – документальний роман "Радіо "Афродіта";

Музичне мистецтво

Пирожок Мар'ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту "Пиріг і Батіг") – музичний альбом "Замордовані. Подзвін перший";

Скрипник Олексій (композитор) – хоровий концерт "Катарсис" для мішаного хору acappella на канонічні тексти, Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру.

Концертно-виконавське мистецтво

Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо) – медіапроєкт "За крок до Перемоги", мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.

Театральне мистецтво

Дмітрієва Оксана (режисерка) – вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Медея" Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка;

Кіномистецтво

Остріков Павло (автор сценарію, режисер) – фільм "Ти – Космос";

Візуальні мистецтва

Білик Назар – "Меморіал українським розвідникам"" серії скульптур "Збурений простір", "Сплав";

Фотомистецтво

Гром Олена – фотопроєкт "Вкрадена весна";

Декоративно-прикладне мистецтво

Мацієвський Ігор (майстер художнього скла) –мистецький проєкт "Народжені у вогні" (серія художніх робіт українського скла);

Дизайн

Корнієнко Владислав, Павелець Ілля, Грабко Іван – культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України "ММ";

Стасенко Володимир – проєкт "ЛЮДИНА. Ідентифікація війною".

Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів

Сахарук Валерій (куратор) – культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво".

