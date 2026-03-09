Названо лауреатів Шевченківської премії-2026: хто і за що отримав нагороду
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження найвищої державної творчої відзнаки — Національної премії імені Тараса Шевченка.
Імена лауреатів у номінаціях «Проза», «Поезія», «Публіцистика і журналістика», «Музичне мистецтво», «Візуальне мистецтво», «Кіномистецтво» та інших оголосив Комітет премії під час урочистої церемонії 9 березня.
Цього року переможців у категорії «Поезія» не визначили. Натомість у номінації «Проза» відзначили одразу двох авторів — Павло Белянський та Юрій Щербак.
У 2026 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка складає 484 тисячі 480 гривень.
Лавреати Національної премії Шевченка
Проза
- Белянський Павло – роман "Битись не можна відступити";
- Щербак Юрій – книга підсумків і пророцтв "Мертва пам'ять. Голоси і крики".
Літературознавство і мистецтво
- Тримбач Сергій – книга "Іван Миколайчук. Містерії долі".
Публіцистика і журналістика
- Криштопа Олег – документальний роман "Радіо "Афродіта";
Музичне мистецтво
- Пирожок Мар'ян, Драчук Олександр, Турканик Маркіян (виконавці гурту "Пиріг і Батіг") – музичний альбом "Замордовані. Подзвін перший";
- Скрипник Олексій (композитор) – хоровий концерт "Катарсис" для мішаного хору acappella на канонічні тексти, Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру.
Концертно-виконавське мистецтво
- Ткач Юлія (диригентка, художня керівниця Академічного хору ім. П. Майбороди Українського радіо) – медіапроєкт "За крок до Перемоги", мистецькі цикли "Постаті", "Зустріч епох", концертні програми та фондові записи 2020-2025 років.
Театральне мистецтво
- Дмітрієва Оксана (режисерка) – вистави "Вертеп", "Жираф Монс" Харківського державного академічного театру ляльок ім. В.А. Афанасьєва, "Буря" Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, "Медея" Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка;
Кіномистецтво
- Остріков Павло (автор сценарію, режисер) – фільм "Ти – Космос";
Візуальні мистецтва
- Білик Назар – "Меморіал українським розвідникам"" серії скульптур "Збурений простір", "Сплав";
Фотомистецтво
- Гром Олена – фотопроєкт "Вкрадена весна";
Декоративно-прикладне мистецтво
- Мацієвський Ігор (майстер художнього скла) –мистецький проєкт "Народжені у вогні" (серія художніх робіт українського скла);
Дизайн
- Корнієнко Владислав, Павелець Ілля, Грабко Іван – культурно-мистецький публічний простір Національного цирку України "ММ";
- Стасенко Володимир – проєкт "ЛЮДИНА. Ідентифікація війною".
Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів
Сахарук Валерій (куратор) – культурно-мистецький проєкт "30х30. Сучасне українське мистецтво".
