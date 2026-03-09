  1. В Україні

У Києві покарали низку «героїв паркування», які залишили авто на зеленій зоні

22:54, 9 березня 2026
У столиці притягнули до відповідальності порушників ПДР.
У Києві покарали низку «героїв паркування», які залишили авто на зеленій зоні
В Печерському районі Києва покарали водіїв, які порушили правила паркування — автомобілі були припарковані на зеленій зоні.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, з водіями патрульні провели профілактичну бесіду, нагадали їм ПДР та винесли на керманичів постанови за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

У поліції нагадали, що зупинка та стоянка забороняється:

- на залізничних переїздах, трамвайних коліях, естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;  

- на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох сторін; 

- на перехрестях та ближче ніж 10 м від краю проїзної частини; 

- ближче ніж 30 м посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох сторін;

- у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився; 

- у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;

- ближче ніж 10 м від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;  

- на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);  

- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів; 

- ближче 5 м від контейнерних майданчиків чи контейнерів для збирання побутових відходів;  

- на газонах.    

Національна поліція Київ

