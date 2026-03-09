  1. В Україні

У лісі на Тернопільщині чоловік загинув після детонації боєприпасу часів Другої світової війни

23:48, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік із друзями досліджував ліс із металошукачем, коли виявив предмет, схожий на боєприпас.
У лісі на Тернопільщині чоловік загинув після детонації боєприпасу часів Другої світової війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У лісовому масиві поблизу села Устечко Чортківського району внаслідок вибуху загинув 33-річний чоловік. Обставини трагедії розслідують правоохоронці, передає обласна поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За попередніми даними, місцевий житель разом із двома знайомими періодично відвідував ліс із металошукачем, шукаючи металеві предмети. На цій території під час Другої світової війни відбувалися бойові дії.

Під час одного з таких пошуків чоловік виявив у землі предмет, схожий на боєприпас. Після того як він викопав знахідку та намагався очистити її від землі, стався потужний вибух. За словами очевидців, перед детонацією чоловік ударив предметом об дерево.

Унаслідок вибуху потерпілий отримав тяжкі травми. Його знайомі намагалися зупинити кровотечу та викликали швидку допомогу, однак чоловік помер ще до прибуття медиків.

На місці події працювали слідчі Заліщицького відділення поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Під час огляду території правоохоронці виявили чотири предмети, схожі на гільзи патронів часів Другої світової війни, а також фрагменти уламків невідомого вибухового предмета. Усі знахідки вилучили та направили на експертне дослідження.

За попередніми висновками вибухотехніків, залишки предмета, що здетонував, можуть належати до боєприпасів часів минулих воєн. Остаточні висновки мають встановити експерти.

За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Правоохоронці нагадують, що боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, які залишилися з часів минулих воєн, і сьогодні становлять смертельну небезпеку. У разі їх виявлення не можна торкатися знахідок, переносити їх або намагатися очищати від землі — будь-яка механічна дія може спричинити детонацію.

Про підозрілі предмети необхідно негайно повідомляти правоохоронців за номером 102 та відійти на безпечну відстань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція боєприпаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сонячні електростанції, прихований бізнес дружин та бюджет на 30 тисяч у рік: досьє претендентів на посаду суддів ВАКС

Тринадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Резерв+ показував порушення правил військового обліку: чому суд в Одесі визнав дії ТЦК незаконними

Суд встановив, що облікові дані у цифровій системі не відповідали дійсності.

На оренду об’єктів до 200 метрів квадратних встановлять нульову ставку податку — що пропонують у Раді

Податкові пільги у нуль відсотків на оренду до 200 метрів квадратних можуть отримати власники, які здають житло внутрішньо переміщеним особам та ветеранам війни.

ВС залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю одностатевої пари

Верховний Суд залишив у силі рішення про встановлення факту проживання однією сім’єю двох чоловіків, підкресливши, що це не означає легалізацію одностатевого шлюбу.

Виїзд за кордон під час війни: чи справедливо жінки-судді потрапили під обмеження

Рада суддів неодноразово зверталася до уряду з проханням переглянути обмеження на виїзд для жінок-суддів, проте  правила поки залишаються незмінними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]