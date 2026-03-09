У лісі на Тернопільщині чоловік загинув після детонації боєприпасу часів Другої світової війни

Чоловік із друзями досліджував ліс із металошукачем, коли виявив предмет, схожий на боєприпас.

У лісовому масиві поблизу села Устечко Чортківського району внаслідок вибуху загинув 33-річний чоловік. Обставини трагедії розслідують правоохоронці, передає обласна поліція.

За попередніми даними, місцевий житель разом із двома знайомими періодично відвідував ліс із металошукачем, шукаючи металеві предмети. На цій території під час Другої світової війни відбувалися бойові дії.

Під час одного з таких пошуків чоловік виявив у землі предмет, схожий на боєприпас. Після того як він викопав знахідку та намагався очистити її від землі, стався потужний вибух. За словами очевидців, перед детонацією чоловік ударив предметом об дерево.

Унаслідок вибуху потерпілий отримав тяжкі травми. Його знайомі намагалися зупинити кровотечу та викликали швидку допомогу, однак чоловік помер ще до прибуття медиків.

На місці події працювали слідчі Заліщицького відділення поліції та фахівці вибухотехнічної служби. Під час огляду території правоохоронці виявили чотири предмети, схожі на гільзи патронів часів Другої світової війни, а також фрагменти уламків невідомого вибухового предмета. Усі знахідки вилучили та направили на експертне дослідження.

За попередніми висновками вибухотехніків, залишки предмета, що здетонував, можуть належати до боєприпасів часів минулих воєн. Остаточні висновки мають встановити експерти.

За фактом загибелі чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Тривають слідчі дії.

Правоохоронці нагадують, що боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети, які залишилися з часів минулих воєн, і сьогодні становлять смертельну небезпеку. У разі їх виявлення не можна торкатися знахідок, переносити їх або намагатися очищати від землі — будь-яка механічна дія може спричинити детонацію.

Про підозрілі предмети необхідно негайно повідомляти правоохоронців за номером 102 та відійти на безпечну відстань.

