Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити

У ТЦК роз’яснили питання оформлення відстрочки онлайн чи через ЦНАП.

Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Як оформити онлайн через Резерв+

Автоматичне продовження для тих, чиї дані перевіряються у держреєстрах.

Можливість подати заяву через застосунок Резерв+.

Оформити відстрочку онлайн можуть:

Особи з інвалідністю

Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)

Батьки дитини з інвалідністю до 18 років

Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи

Особи з дружиною/чоловіком з інвалідністю I-II групи

Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі

Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років

Студенти, аспіранти денної чи дуальної форми навчання

Працівники вищої та профосвіти

Хто повинен звернутися у ЦНАП

- Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+

- Ті, хто не користується смартфоном або має паперові документи

Звернутися можуть:

- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років

- Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї

- Опікуни недієздатних осіб

- Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти

- Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи військової служби

- Особи, звільнені з полону

Повний перелік категорій – на порталі Резерв+.

Документи для ЦНАП:

- Паспорт, РНОКПП

- Пакет документів за типом відстрочки (оригінали чи нотаріально завірені копії)

Адміністратор надсилає документи до ТЦК:

- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія

- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови

Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП

