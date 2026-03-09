Відстрочка онлайн чи через ЦНАП: хто і як може оформити
Волинський обласний ТЦК нагадав, що з 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.
Як оформити онлайн через Резерв+
Автоматичне продовження для тих, чиї дані перевіряються у держреєстрах.
Можливість подати заяву через застосунок Резерв+.
Оформити відстрочку онлайн можуть:
- Особи з інвалідністю
- Тимчасово непридатні до служби (за наявності електронної постанови ВЛК)
- Батьки дитини з інвалідністю до 18 років
- Батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I-II групи
- Особи з дружиною/чоловіком з інвалідністю I-II групи
- Батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі
- Батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років
- Студенти, аспіранти денної чи дуальної форми навчання
- Працівники вищої та профосвіти
Хто повинен звернутися у ЦНАП
- Особи, чиї відстрочки ще недоступні в Резерв+
- Ті, хто не користується смартфоном або має паперові документи
Звернутися можуть:
- Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дітей з інвалідністю до 18 років
- Особи, що здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї
- Опікуни недієздатних осіб
- Члени сімей військових, загиблих чи зниклих безвісти
- Військовозобов’язані до 25 років після базової підготовки чи військової служби
- Особи, звільнені з полону
Повний перелік категорій – на порталі Резерв+.
Документи для ЦНАП:
- Паспорт, РНОКПП
- Пакет документів за типом відстрочки (оригінали чи нотаріально завірені копії)
Адміністратор надсилає документи до ТЦК:
- Позитивна відповідь – документ із відстрочкою можна отримати в ЦНАП, роздрукувати через Резерв+ або портал Дія
- Негативна – на електронну пошту надсилають причину відмови
Підтвердження подання – опис вхідного пакету документів від адміністратора ЦНАП
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.