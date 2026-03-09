Отсрочка онлайн или через ЦНАП: кто и как может оформить
Волынский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.
Как оформить онлайн через Резерв+
Автоматическое продление для тех, чьи данные проверяются в государственных реестрах.
Есть возможность подать заявление через приложение Резерв+.
Оформить отсрочку онлайн могут:
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВЛК);
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;
- лица с женой/мужем с инвалидностью I–II группы;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты дневной или дуальной формы обучения;
- работники высшего и профессионального образования.
Кто должен обратиться в ЦНАП
- лица, чьи отсрочки еще недоступны в Резерв+;
- те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.
Обратиться могут:
- опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;
- лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи;
- опекуны недееспособных лиц;
- члены семей военных, погибших или пропавших без вести;
- военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или военной службы;
- лица, освобожденные из плена.
Полный перечень категорий — на портале Резерв+.
Документы для ЦНАП:
паспорт, РНОКПП;
пакет документов в зависимости от типа отсрочки (оригиналы или нотариально заверенные копии).
Администратор направляет документы в ТЦК:
при положительном решении — документ с отсрочкой можно получить в ЦНАП, распечатать через Резерв+ или портал Дія;
при отрицательном — на электронную почту направляют причину отказа.
Подтверждение подачи — описание входящего пакета документов от администратора ЦНАП.
