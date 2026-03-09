Отсрочка онлайн или через ЦНАП: кто и как может оформить

В ТЦК разъяснили вопрос оформления отсрочки онлайн или через ЦНАП.

Волынский областной ТЦК напомнил, что с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации.

Как оформить онлайн через Резерв+

Автоматическое продление для тех, чьи данные проверяются в государственных реестрах.

Есть возможность подать заявление через приложение Резерв+.

Оформить отсрочку онлайн могут:

лица с инвалидностью;

временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВЛК);

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I–II группы;

лица с женой/мужем с инвалидностью I–II группы;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты дневной или дуальной формы обучения;

работники высшего и профессионального образования.

Кто должен обратиться в ЦНАП

лица, чьи отсрочки еще недоступны в Резерв+;

те, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы.

Обратиться могут:

опекуны, попечители, приемные родители детей с инвалидностью до 18 лет;

лица, осуществляющие постоянный уход за больными членами семьи;

опекуны недееспособных лиц;

члены семей военных, погибших или пропавших без вести;

военнообязанные до 25 лет после базовой подготовки или военной службы;

лица, освобожденные из плена.

Полный перечень категорий — на портале Резерв+.

Документы для ЦНАП:

паспорт, РНОКПП;

пакет документов в зависимости от типа отсрочки (оригиналы или нотариально заверенные копии).

Администратор направляет документы в ТЦК:

при положительном решении — документ с отсрочкой можно получить в ЦНАП, распечатать через Резерв+ или портал Дія;

при отрицательном — на электронную почту направляют причину отказа.

Подтверждение подачи — описание входящего пакета документов от администратора ЦНАП.

