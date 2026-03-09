Мобилизация военных пенсионеров: как выплачивают пенсию и будет ли перерасчет

Пенсии продолжают начислять даже при мобилизации.

В Пенсобъяснили, как выплачиваются пенсии военным пенсионерам, если они снова возвращаются на службу. Согласно действующему законодательству, ранее назначенная пенсия не прекращается даже в период мобилизации.

Пенсионные выплаты сохраняются для военных пенсионеров, которые повторно поступили на службу:

по призыву во время мобилизации на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту на время действия особого периода — до его завершения или до момента увольнения.

Таким образом, независимо от того, каким образом военный пенсионер вернулся на службу, он продолжает получать назначенную пенсию.

Что происходит с пенсией после завершения службы

После увольнения со службы размер пенсионных выплат пересматривается. При перерасчёте учитывают дополнительную выслугу лет, а также размер денежного обеспечения, которое военнослужащий получал на последней должности перед увольнением.

Чтобы обновить размер пенсии, уполномоченные органы силовых структур передают в Пенсионный фонд необходимый пакет документов. В него входят:

денежный аттестат;

справки о дополнительных видах денежного обеспечения;

расчёт выслуги лет.

В фонде отмечают, что такая процедура позволяет справедливо пересчитать пенсию с учётом нового служебного опыта военнослужащего.

