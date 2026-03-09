Lenovo, Nintendo, Dyson и Epson подали в суд на правительство США, требуя возмещения пошлин

После того как Верховный суд США признал неконституционными отдельные торговые пошлины, ряд технологических компаний начал обращаться в суд с требованием вернуть уплаченные средства.

Фото: kohsantepheapdaily.com.kh

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Технологические компании начали подавать иски против правительства США, требуя возврата пошлин, которые Верховный суд недавно признал незаконными, пишет издание The Register.

Компания Nintendo of America на прошлой неделе подала жалобу, в которой ссылается на решение Верховного суда от 20 февраля по делу Learning Resources, Inc. v. Trump. Суд пришел к выводу, что администрация не могла использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения пошлин. Это решение открывает возможность того, что правительству придется вернуть средства импортерам, которые платили эти тарифы.

Журналисты проверили материалы дел в Суде международной торговли США, который рассматривает тарифные споры, и обнаружили несколько исков от технологических компаний, требующих возврата пошлин, которые Верховный суд признал незаконными.

Иск Lenovo датирован 20 февраля — днем принятия решения Верховного суда — однако он также опирается на решения судов нижестоящих инстанций.

Другие иски, которые обнаружили журналисты, были поданы уже после того, как Верховный суд запретил администрации использовать IEEPA для введения пошлин. Среди компаний-истцов — производитель пылесосов Dyson, производитель фитнес-браслетов Whoop, компания Wyze, выпускающая камеры домашней безопасности, а также производитель принтеров и расходных материалов Epson Portland Inc.

Все иски имеют похожую структуру: истцы подчеркивают, что являются импортерами, ссылаются на решение по делу Learning Resources и отмечают, что Верховный суд не имеет полномочий напрямую приказать вернуть средства. Поэтому компании обращаются в Суд международной торговли США с просьбой постановить, что им положен возврат пошлин вместе с процентами. Также истцы требуют компенсации судебных расходов.

Ни в одном из исков не уточняется, что компании планируют делать с возможными возмещениями. Этот вопрос является спорным, поскольку после введения пошлин некоторые компании повысили цены или изменили ценовую политику, из-за чего потребители фактически платили больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.