  1. В мире

Lenovo, Nintendo, Dyson и Epson подали в суд на правительство США, требуя возмещения пошлин

20:24, 9 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После того как Верховный суд США признал неконституционными отдельные торговые пошлины, ряд технологических компаний начал обращаться в суд с требованием вернуть уплаченные средства.
Lenovo, Nintendo, Dyson и Epson подали в суд на правительство США, требуя возмещения пошлин
Фото: kohsantepheapdaily.com.kh
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Технологические компании начали подавать иски против правительства США, требуя возврата пошлин, которые Верховный суд недавно признал незаконными, пишет издание The Register.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Компания Nintendo of America на прошлой неделе подала жалобу, в которой ссылается на решение Верховного суда от 20 февраля по делу Learning Resources, Inc. v. Trump. Суд пришел к выводу, что администрация не могла использовать Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения пошлин. Это решение открывает возможность того, что правительству придется вернуть средства импортерам, которые платили эти тарифы.

Журналисты проверили материалы дел в Суде международной торговли США, который рассматривает тарифные споры, и обнаружили несколько исков от технологических компаний, требующих возврата пошлин, которые Верховный суд признал незаконными.

Иск Lenovo датирован 20 февраля — днем принятия решения Верховного суда — однако он также опирается на решения судов нижестоящих инстанций.

Другие иски, которые обнаружили журналисты, были поданы уже после того, как Верховный суд запретил администрации использовать IEEPA для введения пошлин. Среди компаний-истцов — производитель пылесосов Dyson, производитель фитнес-браслетов Whoop, компания Wyze, выпускающая камеры домашней безопасности, а также производитель принтеров и расходных материалов Epson Portland Inc.

Все иски имеют похожую структуру: истцы подчеркивают, что являются импортерами, ссылаются на решение по делу Learning Resources и отмечают, что Верховный суд не имеет полномочий напрямую приказать вернуть средства. Поэтому компании обращаются в Суд международной торговли США с просьбой постановить, что им положен возврат пошлин вместе с процентами. Также истцы требуют компенсации судебных расходов.

Ни в одном из исков не уточняется, что компании планируют делать с возможными возмещениями. Этот вопрос является спорным, поскольку после введения пошлин некоторые компании повысили цены или изменили ценовую политику, из-за чего потребители фактически платили больше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солнечные электростанции, скрытый бизнес жен и бюджет на 30 тысяч в год: досье претендентов на должность судей ВАКС

Тринадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Резерв+ показывал нарушение правил военного учета: почему суд в Одессе признал действия ТЦК незаконными

Суд установил, что учетные данные в цифровой системе не соответствовали действительности.

На аренду объектов до 200 квадратных метров установят нулевую ставку налога — что предлагают в Раде

Налоговые льготы в ноль процентов на аренду до 200 метров квадратних могут получить собственники, которые сдают жилье внутренне перемещенным лицам и ветеранам войны.

ВС оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьей однополой пары

Верховный Суд оставил в силе решение об установлении факта проживания одной семьёй двух мужчин, подчеркнув, что это не означает легализацию однополого брака.

Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]