  1. У світі

Lenovo, Nintendo, Dyson та Epson подали до суду на уряд США, вимагаючи відшкодування мит

20:24, 9 березня 2026
Після того як Верховний суд США визнав неконституційними окремі торговельні мита, низка технологічних компаній почала звертатися до суду з вимогою повернути сплачені кошти.
Фото: kohsantepheapdaily.com.kh
Технологічні компанії почали подавати позови на уряд США, вимагаючи повернення мит, які Верховний суд нещодавно визнав незаконними, пише видання The Register.

Компанія Nintendo of America минулого тижня подала скаргу, у якій посилається на рішення Верховного суду від 20 лютого у справі Learning Resources, Inc. v. Trump. Суд дійшов висновку, що адміністрація не могла використовувати Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження мит. Це рішення відкриває можливість того, що уряду доведеться повернути кошти імпортерам, які сплачували ці тарифи.

Журналісти перевірили матеріали справ у Суді міжнародної торгівлі США, який розглядає тарифні спори, і виявили кілька позовів від технологічних компаній, що вимагають повернення мит, які Верховний суд визнав незаконними.

Позов Lenovo датований 20 лютого — днем ухвалення рішення Верховного суду — однак він також спирається на рішення судів нижчих інстанцій.

Інші позови, які виявили журналісти, були подані вже після того, як Верховний суд заборонив адміністрації використовувати IEEPA для запровадження мит. Серед компаній-позивачів — виробник пилососів Dyson, виробник фітнес-браслетів Whoop, компанія Wyze, що випускає камери домашньої безпеки, а також виробник принтерів і витратних матеріалів Epson Portland Inc.

Усі позови мають подібну структуру: позивачі наголошують, що є імпортерами, посилаються на рішення у справі Learning Resources і зазначають, що Верховний суд не має повноважень безпосередньо наказувати повернення коштів. Тому компанії звертаються до Суду міжнародної торгівлі США з проханням постановити, що їм належить повернення мит разом із відсотками. Також позивачі вимагають компенсації судових витрат.

У жодному з позовів не уточнюється, що компанії планують робити з можливими відшкодуваннями. Це питання є суперечливим, оскільки після запровадження мит деякі компанії підвищили ціни або змінили цінову політику, через що споживачі фактично платили більше.

суд США

