  1. В Україні

За борги по аліментах можуть нарахувати до 50% штрафу: що передбачає закон

19:48, 9 березня 2026
Розмір фінансових санкцій залежить від тривалості заборгованості, а стягнуті кошти спрямовують безпосередньо на потреби дитини.
Несвоєчасна сплата аліментів в Україні може мати не лише наслідком накопичення боргу, а й призвести до фінансових санкцій. При цьому штрафи за аліментну заборгованість мають особливу соціальну функцію — стягнуті кошти спрямовуються не до державного бюджету, а безпосередньо на потреби дитини.

Як повідомляють у Сумському міжрегіональному управлінні Мін’юсту, законодавство передбачає низку механізмів впливу на боржників, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Зокрема, у разі тривалої несплати аліментів до них можуть застосовуватися штрафні санкції, розмір яких залежить від суми та строку заборгованості.

Штраф за аліментні борги накладається лише через суд

Порядок примусового виконання рішень про стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження». Одним із інструментів впливу на боржника є застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу.

Оскільки виконання рішення про стягнення аліментів здійснюється в межах виконавчого провадження, постанову про накладення штрафу виносить державний виконавець. Тобто для цього не потрібно окремо звертатися до суду.

Чи потрібно звертатися до виконавця для накладення штрафу

Державний виконавець діє в межах відкритого виконавчого провадження відповідно до вимог законодавства. Якщо виникає підстава для застосування штрафу, він накладається автоматично, необхідності для особистого звернення у стягувача немає.

Як визначається розмір штрафу

Сума штрафу не є сталою. Вона залежить від розміру накопиченої заборгованості та тривалості її існування. Закон передбачає такі розміри:

  • 20% - у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 1рік.
  • 30% - за 2 роки;
  • 50% - за 3 роки.

Куди спрямовуються стягнуті штрафні кошти

Фінансові санкції за несплату аліментів мають не лише дисциплінуючий, а й соціально-економічний характер. Стягнуті штрафні кошти спрямовуються безпосередньо стягувачу ( тому з батьків, з ким проживає дитина) і перераховуються на його рахунок.

Чи застосовуються штрафи під час воєнного стану

Запровадження воєнного стану не скасовує відповідальності за несвоєчасну сплату аліментів. Нарахування штрафних коштів за прострочення платежів продовжує діяти. Тому ухилення від виконання батьківського обов’язку може призвести до додаткових фінансових витрат.

борг аліменти штраф

