Хабар $1,3 млн за будівництво для військових: посадовець ЗСУ постане перед судом
Перед судом постане посадовець Збройних Сил України, якого обвинувачують у сприянні отриманню неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників. Про це повідомили у НАБУ.
За версією слідства, керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони запропонував забудовнику допомогу в перемозі у конкурсі на будівництво житлового будинку для військовослужбовців у Святошинському районі Києва.
Щоб реалізувати схему та уникнути особистого контакту із забудовником, він залучив двох посередників, серед яких був один із посадовців ЗСУ. Свої «послуги» організатори оцінили у 1,3 мільйона доларів.
У червні минулого року після отримання першого траншу від забудовника в сумі 100 тисяч доларів правоохоронці затримали посередників під час передачі коштів.
Один із них уже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок і покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою як обвинувачений.
