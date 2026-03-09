Хабар $1,3 млн за будівництво для військових: посадовець ЗСУ постане перед судом

Посадовець ЗСУ постане перед судом за обвинуваченням у пособництві в отриманні 1,3 мільйона доларів неправомірної вигоди від київського забудовника за сприяння у перемозі в конкурсі на будівництво житла для військових у столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед судом постане посадовець Збройних Сил України, якого обвинувачують у сприянні отриманню неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників. Про це повідомили у НАБУ.

За версією слідства, керівник одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони запропонував забудовнику допомогу в перемозі у конкурсі на будівництво житлового будинку для військовослужбовців у Святошинському районі Києва.

Щоб реалізувати схему та уникнути особистого контакту із забудовником, він залучив двох посередників, серед яких був один із посадовців ЗСУ. Свої «послуги» організатори оцінили у 1,3 мільйона доларів.

У червні минулого року після отримання першого траншу від забудовника в сумі 100 тисяч доларів правоохоронці затримали посередників під час передачі коштів.

Один із них уже постав перед судом, отримав обвинувальний вирок і покарання у вигляді реального позбавлення волі. Колишній керівник Центрального управління Міноборони наразі перебуває під вартою як обвинувачений.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.