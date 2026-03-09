Випускники подали до суду на університет США через дипломи, які не дають права працювати за фахом

Колишні студенти заявляють, що навчальний заклад вводив їх в оману щодо програм, після яких неможливо отримати професійну ліцензію.

Федеральний суд у США частково відхилив позов колишніх студентів Університету Великого каньйону (Grand Canyon University). Випускники стверджують, що навчальний заклад вводив їх в оману щодо освітніх програм, у результаті чого вони отримали дипломи, які не дають права працювати за обраною професією. Водночас суд дозволив розгляд частини вимог про відшкодування витрат. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть справи

Позов подала випускниця університету Кеті Огдон, яка представляє групу колишніх студентів. За її словами, Університет Великого каньйону, розташований у місті Фінікс (штат Аризона), пропонував програми навчання, після завершення яких випускники не можуть отримати професійну ліцензію у своїх штатах.

Огдон планувала працювати психотерапевтом у Каліфорнії. Однак після отримання магістерського диплома з психології вона дізналася, що ця програма не дає права отримати ліцензію та працювати за цією спеціальністю в штаті.

Що вирішив суд

Старший окружний суддя США Дуглас Рейєс частково задовольнив клопотання університету про відхилення позову.

Суд погодився з аргументом навчального закладу, що Огдон не може вимагати компенсацію за студентські кредити, які їй уже списали у 2023 році за федеральною програмою допомоги позичальникам.

Водночас суддя зазначив, що позивачка може вимагати відшкодування інших витрат або збитків, які не були покриті програмою списання боргу.

Чому суд відхилив частину вимог

Позивачі також просили суд зобов’язати університет припинити вводити студентів в оману рекламою освітніх програм.

Однак суд дійшов висновку, що колишні студенти не довели, що можуть зазнати шкоди від університету в майбутньому. Тому вимогу про судову заборону на такі дії суд відхилив.

Під час слухань адвокати студентів заявляли, що випускники зазнають репутаційної шкоди, оскільки мають «марні дипломи». Суд визнав ці аргументи недостатніми.

Позиції сторін

Університет заявив, що задоволений рішенням суду про часткове відхилення позову. Представники закладу наголосили, що діяли відкрито і надавали студентам інформацію про освітні програми.

Натомість позивачі стверджують, що покладалися на поради консультантів університету, які переконували їх, що обрані програми відповідають їхнім кар’єрним планам.

Університет, своєю чергою, наполягає, що інформація про акредитацію програм і можливість отримання професійної ліцензії була у відкритому доступі, тому студенти могли перевірити її самостійно.

Що далі

Суд дозволив продовжити розгляд частини вимог, зокрема претензій за законодавством штату Нью-Йорк про захист прав споживачів, а також заяв про можливе шахрайство.

