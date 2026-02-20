  1. У світі

Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт

21:05, 20 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд залишив питання компенсацій імпортерам на розгляд нижчих інстанцій, і потенційна сума відшкодування може перевищити половину доходів від тарифів.
Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США скасував масштабні глобальні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження. Рішення, прийняте 6 голосами проти 3, визнає, що Трамп перевищив свої повноваження, застосовуючи федеральний закон для встановлення «взаємних» тарифів та імпортних податків, зокрема для боротьби з незаконним обігом фентанілу, повідомляє Bloomberg.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд не розглядав питання відшкодування імпортерами, залишивши його на розгляд судів нижчої інстанції. Якщо повне відшкодування буде дозволено, сума може сягнути 170 мільярдів доларів, що перевищує половину доходів, отриманих від тарифів Трампа.

Білий дім заявив, що швидко замінить скасовані збори іншими правовими інструментами, хоча ці варіанти, як правило, обмеженіші за повноваження, якими користувався Трамп.

Рішення суду вплинуло на фінансові ринки: акції зросли через зниження побоювань щодо економічного зростання, доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,10%, а індекс долара Bloomberg спочатку впав на 0,2%, але пізніше відновився.

Рішення скасовує тарифи, запроваджені 2 квітня в рамках «Дня визволення», що встановлювали мита 10-50% на імпорт із більшості країн, а також тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Крім того, під сумнів ставляться окремі мита IEEPA на товари з Бразилії та Індії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет підтримав законопроект про посилення відповідальності за булінг

Строк притягнення до відповідальності за цькування  пропонують  збільшити з 3 місяців до одного року.

Комітет радить переглянути строки дисциплінарного стягнення у межах виключення «злісної непокори»

Комітет звернув увагу, що нове дисциплінарне стягнення до року може фактично прирівнюватися до позбавлення волі.

Україна відхиляється від курсу на євроінтеграцію: які ще проблеми приховує новий Цивільний кодекс

Проєкт ЦК України містить положення, що ставлять під сумнів права ЛГБТ та суперечать вже сформованій судовій практиці.

22 банківські рахунки та приховане авто: нові кейси кандидатів до ВАКС

Третій день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]