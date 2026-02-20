Верховний суд США визнав незаконними тарифи Дональда Трампа на імпорт

Суд залишив питання компенсацій імпортерам на розгляд нижчих інстанцій, і потенційна сума відшкодування може перевищити половину доходів від тарифів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний суд США скасував масштабні глобальні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом на підставі закону про надзвичайні економічні повноваження. Рішення, прийняте 6 голосами проти 3, визнає, що Трамп перевищив свої повноваження, застосовуючи федеральний закон для встановлення «взаємних» тарифів та імпортних податків, зокрема для боротьби з незаконним обігом фентанілу, повідомляє Bloomberg.

Суд не розглядав питання відшкодування імпортерами, залишивши його на розгляд судів нижчої інстанції. Якщо повне відшкодування буде дозволено, сума може сягнути 170 мільярдів доларів, що перевищує половину доходів, отриманих від тарифів Трампа.

Білий дім заявив, що швидко замінить скасовані збори іншими правовими інструментами, хоча ці варіанти, як правило, обмеженіші за повноваження, якими користувався Трамп.

Рішення суду вплинуло на фінансові ринки: акції зросли через зниження побоювань щодо економічного зростання, доходність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 4,10%, а індекс долара Bloomberg спочатку впав на 0,2%, але пізніше відновився.

Рішення скасовує тарифи, запроваджені 2 квітня в рамках «Дня визволення», що встановлювали мита 10-50% на імпорт із більшості країн, а також тарифи на товари з Канади, Мексики та Китаю під приводом боротьби з незаконним обігом фентанілу. Крім того, під сумнів ставляться окремі мита IEEPA на товари з Бразилії та Індії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.