  1. В мире

Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт

21:05, 20 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд оставил вопрос компенсаций импортерам на рассмотрение нижестоящих инстанций, и потенциальная сумма возмещения может превысить половину доходов от тарифов.
Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд США отменил масштабные глобальные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Решение, принятое 6 голосами против 3, признает, что Трамп превысил свои полномочия, применяя федеральный закон для установления «взаимных» тарифов и импортных налогов, в частности для борьбы с незаконным оборотом фентанила, сообщает Bloomberg.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд не рассматривал вопрос возмещения импортерами, оставив его на рассмотрение судов низшей инстанции. Если полное возмещение будет разрешено, сумма может достичь 170 миллиардов долларов, что превышает половину доходов, полученных от тарифов Трампа.

Белый дом заявил, что быстро заменит отмененные сборы другими правовыми инструментами, хотя эти варианты, как правило, более ограничены по полномочиям, которыми пользовался Трамп.

Решение суда повлияло на финансовые рынки: акции выросли из-за снижения опасений по поводу экономического роста, доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 4,10%, а индекс доллара Bloomberg сначала упал на 0,2%, но позже восстановился.

Решение отменяет тарифы, введенные 2 апреля в рамках «Дня освобождения», которые устанавливали пошлины 10-50% на импорт из большинства стран, а также тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая под предлогом борьбы с незаконным оборотом фентанила. Кроме того, под сомнение ставятся отдельные пошлины IEEPA на товары из Бразилии и Индии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет поддержал законопроект об усилении ответственности за буллинг

Срок привлечения к ответственности за травлю предлагают увеличить с 3 месяцев до одного года.

Комитет рекомендует пересмотреть сроки дисциплинарного взыскания в рамках исключения «злостного неповиновения

Комитет обратил внимание, что новое дисциплинарное взыскание сроком до года может фактически приравниваться к лишению свободы.

Украина отклоняется от курса на евроинтеграцию: какие ещё проблемы скрывает новый Гражданский кодекс

Проект ГК Украины содержит положения, которые ставят под сомнение права ЛГБТ и противоречат уже сложившейся судебной практике.

22 банковских счета и скрытое авто: новые кейсы кандидатов в ВАКС

Третий день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]