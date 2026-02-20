Верховный суд США признал незаконными тарифы Дональда Трампа на импорт

Суд оставил вопрос компенсаций импортерам на рассмотрение нижестоящих инстанций, и потенциальная сумма возмещения может превысить половину доходов от тарифов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный суд США отменил масштабные глобальные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. Решение, принятое 6 голосами против 3, признает, что Трамп превысил свои полномочия, применяя федеральный закон для установления «взаимных» тарифов и импортных налогов, в частности для борьбы с незаконным оборотом фентанила, сообщает Bloomberg.

Суд не рассматривал вопрос возмещения импортерами, оставив его на рассмотрение судов низшей инстанции. Если полное возмещение будет разрешено, сумма может достичь 170 миллиардов долларов, что превышает половину доходов, полученных от тарифов Трампа.

Белый дом заявил, что быстро заменит отмененные сборы другими правовыми инструментами, хотя эти варианты, как правило, более ограничены по полномочиям, которыми пользовался Трамп.

Решение суда повлияло на финансовые рынки: акции выросли из-за снижения опасений по поводу экономического роста, доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 4,10%, а индекс доллара Bloomberg сначала упал на 0,2%, но позже восстановился.

Решение отменяет тарифы, введенные 2 апреля в рамках «Дня освобождения», которые устанавливали пошлины 10-50% на импорт из большинства стран, а также тарифы на товары из Канады, Мексики и Китая под предлогом борьбы с незаконным оборотом фентанила. Кроме того, под сомнение ставятся отдельные пошлины IEEPA на товары из Бразилии и Индии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.