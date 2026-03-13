Зеленский призвал ЕС не блокировать 20-й пакет санкций против РФ

Президент подчеркнул, что ослабление санкций лишь подпитывает российскую агрессию.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

По словам Зеленского, частичное ослабление санкций США в отношении российской нефти, находящейся на танкерах в море, может принести России около 10 миллиардов долларов, которые будут потрачены на войну и производство вооружений, в частности дронов. Президент подчеркнул, что это не будет способствовать миру и лишь укрепит позиции РФ.

«Мы слышим сигналы, что это делается для стабилизации ситуации, но, на мой взгляд, логика совсем другая — в том, что Россия тратит эти деньги на оружие, прежде всего на дроны, которые массово наносят удары по украинцам», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские дроны применяются не только против Украины, но и в регионах Ближнего Востока, а также против европейских и американских военных на базах по всему миру.

«Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетело больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением», — добавил Президент.

