Зеленский призвал ЕС не блокировать 20-й пакет санкций против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.
По словам Зеленского, частичное ослабление санкций США в отношении российской нефти, находящейся на танкерах в море, может принести России около 10 миллиардов долларов, которые будут потрачены на войну и производство вооружений, в частности дронов. Президент подчеркнул, что это не будет способствовать миру и лишь укрепит позиции РФ.
«Мы слышим сигналы, что это делается для стабилизации ситуации, но, на мой взгляд, логика совсем другая — в том, что Россия тратит эти деньги на оружие, прежде всего на дроны, которые массово наносят удары по украинцам», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что российские дроны применяются не только против Украины, но и в регионах Ближнего Востока, а также против европейских и американских военных на базах по всему миру.
«Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетело больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением», — добавил Президент.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.