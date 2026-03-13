  1. В Украине
  2. / В мире

Зеленский призвал ЕС не блокировать 20-й пакет санкций против РФ

17:32, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент подчеркнул, что ослабление санкций лишь подпитывает российскую агрессию.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с СМИ вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Зеленского, частичное ослабление санкций США в отношении российской нефти, находящейся на танкерах в море, может принести России около 10 миллиардов долларов, которые будут потрачены на войну и производство вооружений, в частности дронов. Президент подчеркнул, что это не будет способствовать миру и лишь укрепит позиции РФ.

«Мы слышим сигналы, что это делается для стабилизации ситуации, но, на мой взгляд, логика совсем другая — в том, что Россия тратит эти деньги на оружие, прежде всего на дроны, которые массово наносят удары по украинцам», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что российские дроны применяются не только против Украины, но и в регионах Ближнего Востока, а также против европейских и американских военных на базах по всему миру.

«Поэтому снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетело больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением», — добавил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ЕС санкции Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

Транспортный комитет Рады поддержал идею создания отдельного министерства транспорта

В Раде уже заговорили о разделении Министерства развития общин и территорий Украины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]