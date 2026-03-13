Зеленський закликав ЄС не блокувати 20-й пакет санкцій проти РФ

Президент наголосив, що послаблення санкцій лише підживлює російську агресію.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із президентом Франції Емманюелем Макроном закликав подолати блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

За словами Зеленського, часткове послаблення санкцій США щодо російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, може принести Росії близько 10 мільярдів доларів, які будуть витрачені на війну та виробництво озброєнь, зокрема дронів. Президент підкреслив, що це не сприятиме миру і лише зміцнить позиції РФ.

«Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша – в тому, що Росія витрачає ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б’ють по українцях», — наголосив Зеленський.

Він додав, що російські дрони застосовуються не лише проти України, а й у регіонах Близького Сходу та проти європейських та американських військових на базах у світі.

«Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мою думку, не є правильним рішенням», – додав Президент.

