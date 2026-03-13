  1. В Україні
  2. / У світі

Зеленський закликав ЄС не блокувати 20-й пакет санкцій проти РФ

17:32, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент наголосив, що послаблення санкцій лише підживлює російську агресію.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із президентом Франції Емманюелем Макроном закликав подолати блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Зеленського, часткове послаблення санкцій США щодо російської нафти, що перебуває на танкерах у морі, може принести Росії близько 10 мільярдів доларів, які будуть витрачені на війну та виробництво озброєнь, зокрема дронів. Президент підкреслив, що це не сприятиме миру і лише зміцнить позиції РФ.

«Ми чуємо сигнали, що це для того, щоб стабілізувати ситуацію, але, на мій погляд, логіка є зовсім інша – в тому, що Росія витрачає ці гроші на зброю, на дрони передусім, які масово б’ють по українцях», — наголосив Зеленський.

Він додав, що російські дрони застосовуються не лише проти України, а й у регіонах Близького Сходу та проти європейських та американських військових на базах у світі.

«Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мою думку, не є правильним рішенням», – додав Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія ЄС санкції Україна війна Володимир Зеленський

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]