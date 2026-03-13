Работники, обслуживающие электропитание сетей, будут проходить онлайн-обучение с электронным сертификатом
Правительство внесло изменения в постановление от 26 ноября 2025 г. №1532 «Некоторые вопросы обеспечения устойчивого функционирования электронных коммуникационных сетей в условиях военного положения».
В частности, предусмотрена онлайн-обучение и автоматизированная проверка знаний работников субъектов, выполняющих работы по подключению и обслуживанию средств электропитания. Проверка включает вопросы технической эксплуатации электроустановок, охраны труда и пожарной безопасности. Подтверждением успешного прохождения обучения станет электронный сертификат.
Также определена роль Министерства цифровой трансформации Украины, разрабатывать, внедрять и обеспечивать функционирование специального онлайн-курса и механизма автоматического экзаменования во взаимодействии с другими заинтересованными органами исполнительной власти.
Документом установлена обязанность хозяйствующих субъектов обеспечить обучение и проверку знаний работников, а также соблюдение требований законодательства в соответствующих сферах в течение года со дня формирования электронного сертификата.
Кроме того, уточнены условия примерных договоров, в частности, относительно требований к квалификации персонала исполнителей и субподрядчиков, а также их ответственности за наличие необходимых лицензий, разрешений и деклараций для предоставления соответствующих услуг.
Отдельно введен обязательный чек-лист операторских (простых) действий по генераторам. В нем определены пределы полномочий оператора, запрещены действия, порядок допуска к работе, требования безопасности, действия в аварийных ситуациях и ведение журнала учета.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.