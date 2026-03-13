Працівники, що обслуговують електроживлення мереж, проходитимуть онлайн-навчання з електронним сертифікатом

Кабінет Міністрів оновив правила забезпечення роботи електронних комунікацій під час воєнного стану.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд вніс зміни до постанови від 26 листопада 2025 року №1532 «Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану».

Зокрема, передбачено онлайн-навчання та автоматизовану перевірку знань працівників суб’єктів, які виконують роботи з підключення та обслуговування засобів електроживлення. Перевірка охоплює питання технічної експлуатації електроустановок, охорони праці та пожежної безпеки. Підтвердженням успішного проходження навчання стане електронний сертифікат.

Також визначено роль Міністерства цифрової трансформації України, яке розроблятиме, впроваджуватиме та забезпечуватиме функціонування спеціального онлайн-курсу та механізму автоматичного екзаменування у взаємодії з іншими заінтересованими органами виконавчої влади.

Документом встановлено обов’язок суб’єктів господарювання забезпечити навчання та перевірку знань працівників, а також дотримання вимог законодавства у відповідних сферах протягом року з дня формування електронного сертифіката.

Крім того, уточнено умови примірних договорів — зокрема, щодо вимог до кваліфікації персоналу виконавців і субпідрядників, а також їх відповідальності за наявність необхідних ліцензій, дозволів і декларацій для надання відповідних послуг.

Окремо запроваджено обов’язковий чек-лист операторських (простих) дій щодо генераторів. У ньому визначено межі повноважень оператора, заборонені дії, порядок допуску до роботи, вимоги безпеки, дії в аварійних ситуаціях та ведення журналу обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.