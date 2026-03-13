  1. Законодательство
  2. / В Украине

Украинцы, чье жилье было разрушено, смогут оформить право собственности и получить компенсацию — законопроект будет передан в Раду

16:32, 13 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
После оформления права собственности люди смогут подать заявку на компенсацию.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерство развития общин и территорий Украины предложили разрешить приватизацию жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате войны. Соответствующие изменения уже поддержало правительство, далее законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады Украины. Об этом сообщили в Минразвития.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Сейчас часть украинцев проживает в государственном или коммунальном жилье, которое не приватизировано. По закону они имеют статус арендаторов, а не собственников. Из-за этого люди не могут получить компенсацию за разрушенное жилье, ведь выплаты предусмотрены только для собственников, чье имущество зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Как пояснила заместитель министра Наталья Козловская, предложенные изменения должны исправить эту ситуацию, чтобы люди, имеющие право на приватизацию, могли оформить жилье в собственность и получить государственную поддержку.

Документ предусматривает возможность приватизации поврежденных или уничтоженных квартир и домов, если люди проживали там на законных основаниях. После оформления права собственности они смогут подать заявку на компенсацию.

Также изменения уточняют перечень жилья, не подлежащего приватизации, в законе «О приватизации государственного жилищного фонда» и определяют порядок действий в случаях, когда жилье стало аварийным из-за боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией.

Ожидается, что принятие этих изменений позволит быстрее оформлять право собственности на жилье и получать компенсацию за его восстановление или утрату.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект право собственности компенсация собственность Министерство развития общин и территорий

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]