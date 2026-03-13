Украинцы, чье жилье было разрушено, смогут оформить право собственности и получить компенсацию — законопроект будет передан в Раду

В Министерство развития общин и территорий Украины предложили разрешить приватизацию жилья, которое было повреждено или уничтожено в результате войны. Соответствующие изменения уже поддержало правительство, далее законопроект передадут на рассмотрение Верховной Рады Украины. Об этом сообщили в Минразвития.

Сейчас часть украинцев проживает в государственном или коммунальном жилье, которое не приватизировано. По закону они имеют статус арендаторов, а не собственников. Из-за этого люди не могут получить компенсацию за разрушенное жилье, ведь выплаты предусмотрены только для собственников, чье имущество зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.

Как пояснила заместитель министра Наталья Козловская, предложенные изменения должны исправить эту ситуацию, чтобы люди, имеющие право на приватизацию, могли оформить жилье в собственность и получить государственную поддержку.

Документ предусматривает возможность приватизации поврежденных или уничтоженных квартир и домов, если люди проживали там на законных основаниях. После оформления права собственности они смогут подать заявку на компенсацию.

Также изменения уточняют перечень жилья, не подлежащего приватизации, в законе «О приватизации государственного жилищного фонда» и определяют порядок действий в случаях, когда жилье стало аварийным из-за боевых действий, терактов или диверсий, вызванных российской агрессией.

Ожидается, что принятие этих изменений позволит быстрее оформлять право собственности на жилье и получать компенсацию за его восстановление или утрату.

