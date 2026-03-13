Українці, чиє житло було зруйноване, зможуть оформити власність та отримати компенсацію – законопроєкт передадуть до Ради

16:32, 13 березня 2026
Після оформлення права власності люди зможуть подати заявку на компенсацію.
У Міністерство розвитку громад та територій України запропонували дозволити приватизацію житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок війни. Відповідні зміни вже підтримав уряд, далі законопроєкт передадуть на розгляд Верховна Рада України. Про це розповіли в Мінрозвитку.

Нині частина українців проживає у державному або комунальному житлі, яке не приватизоване. За законом вони мають статус наймачів, а не власників. Через це люди не можуть отримати компенсацію за зруйноване житло, адже виплати передбачені лише для власників, чиє майно зареєстроване у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Як пояснила заступниця міністра Наталія Козловська, запропоновані зміни мають виправити цю ситуацію, щоб люди, які мають право на приватизацію, могли оформити житло у власність і отримати державну підтримку.

Документ передбачає можливість приватизації пошкоджених або знищених квартир і будинків, якщо люди проживали там на законних підставах. Після оформлення права власності вони зможуть подати заявку на компенсацію.

Також зміни уточнюють перелік житла, яке не підлягає приватизації, у законі «Про приватизацію державного житлового фонду» та визначають порядок дій у випадках, коли житло стало аварійним через бойові дії, теракти або диверсії, спричинені російською агресією.

Очікується, що ухвалення цих змін дозволить швидше оформлювати право власності на житло та отримувати компенсацію за його відновлення або втрату.

Верховна Рада України законопроект право власності компенсація власність Міністерство розвитку громад та територій

