Непредоставление совладельцем согласия на покупку доли по новой цене в течение месяца не является нарушением его преимущественного права — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело по поводу требований совладелицы домовладения о признании недействительным договора купли-продажи доли недвижимости и перевода на нее прав и обязанностей покупателя в связи с отчуждением другому покупателю доли, которую продавец предварительно предлагал ей приобрести по измененной цене.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в кассационном порядке гражданское дело № 766/2977/20 по иску о признании недействительным договора купли-продажи части домовладения и переводе прав и обязанностей покупателя.

Обстоятельства дела и исковые требования

В феврале 2020 года гражданка К. (истица) обратилась в суд с иском к гражданину О. и гражданину М. о признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и переводе на истицу прав и обязанностей покупателя.

Истица является совладельцем части домовладения. Другая часть указанного домовладения на праве общей долевой собственности принадлежала ответчику гражданину О., который сообщил ей о желании продать свою долю домовладения. Гражданка К. дала свое согласие на заключение договора купли-продажи.

Позднее гражданин О., действуя через нотариуса, повторно подал заявление, в котором сообщил ей о желании продать принадлежащую ему часть домовладения, но уже по более высокой цене. Гражданка К. не отказалась от приобретения части домовладения по увеличенной цене, однако намеревалась встретиться и обсудить условия сделки, на что гражданин О. заявил, что не будет отчуждать принадлежащую ему долю недвижимости в ее (истицы) пользу и отчуждил свою долю домовладения другому лицу (гражданину М.).

Учитывая изложенное, истица просила суд признать недействительным договор купли-продажи части домовладения между гражданином О. и гражданином М.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Решением Херсонского городского суда Херсонской области от 07.05.2024 в удовлетворении иска отказано.

Суд первой инстанции установил, что ответчик гражданин О., как продавец спорной доли домовладения, имел право на увеличение цены товара, о чем заранее уведомил истицу. Получив заявление от 05.11.2019 о продаже имущества по цене 347 060,00 грн, истица гражданка К. в течение месяца не дала своего согласия на приобретение спорной доли недвижимого имущества по предложенной цене, поэтому ответчик правомерно отчуждил принадлежащую ему долю домовладения в пользу другого лица.

Преимущественное право истицы на приобретение доли домовладения в общей долевой собственности и требования статей 362, 626, 627, 638 Гражданского кодекса Украины нарушены не были.

Постановлением Херсонского апелляционного суда от 19.09.2024 апелляционная жалоба гражданки К. оставлена без удовлетворения, а решение Херсонского городского суда Херсонской области от 07.05.2024 — без изменений.

Апелляционный суд отметил, что суд первой инстанции полно установил фактические обстоятельства дела, имеющие значение для правильного его разрешения, и принял судебное решение с соблюдением норм материального и процессуального права.

Правовая позиция Верховного Суда и окончательное решение

Верховный Суд пришел к выводу, что обжалуемые судебные решения судов первой и апелляционной инстанций соответствуют критерию обоснованности судебного решения. Доводы кассационной жалобы о необоснованном отклонении судами предыдущих инстанций ходатайства заявительницы о вызове свидетелей являются необоснованными по следующим причинам.

Согласно частям первой и второй статьи 91 Гражданского процессуального кодекса Украины вызов свидетеля осуществляется по заявлению участника дела. В заявлении о вызове свидетеля указываются его имя, место проживания (пребывания) или место работы, а также обстоятельства, которые он может подтвердить.

В соответствии со статьей 92 ГПК Украины стороны, третьи лица и их представители с их согласия, в том числе по собственной инициативе, если иное не установлено данным Кодексом, могут быть допрошены как свидетели об известных им обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Согласно пунктам 2 и 5 части первой статьи 70 ГПК Украины не могут быть допрошены как свидетели, в частности, лица, которые по закону обязаны сохранять в тайне сведения, доверенные им в связи с оказанием профессиональной правовой помощи или услуг медиации при проведении внесудебного урегулирования спора — относительно таких сведений; а также другие лица, которые не могут быть допрошены как свидетели согласно закону или международному договору, обязательность которого предоставлена Верховной Радой Украины, без их согласия.

В соответствии с частью 12 статьи 8 Закона Украины «О нотариате» нотариус не имеет права давать показания в качестве свидетеля относительно сведений, составляющих нотариальную тайну, кроме случаев, когда этого требуют лица, по поручению которых или в отношении которых совершались нотариальные действия.

Таким образом, доводы, приведенные в кассационной жалобе, не опровергли правильность выводов судов первой и апелляционной инстанций по существу спора.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, правильно исходил из того, что ответчик, как продавец спорной доли домовладения, имел право увеличить цену товара, о чем заранее уведомил истицу. Кроме того, преимущественное право истицы на приобретение доли домовладения в общей долевой собственности и требования статей 362, 626, 627, 638 Гражданского кодекса Украины нарушены не были.

По результатам кассационного рассмотрения коллегия судей пришла к выводу об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения, а решения Херсонского городского суда Херсонской области от 07.05.2024 и постановления Херсонского апелляционного суда от 19.09.2024 в обжалуемой части — без изменений.

Постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда от 12.01.2026 по делу № 766/2977/20.

