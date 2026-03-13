Кабмин обновил правила разработки и внесения изменений в градостроительную документацию

Правительство обновило Порядок разработки градостроительной документации в соответствии с Законом №711-IX.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок разработки, обновления, внесения изменений и утверждения градостроительной документации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, решение принято в целях обеспечения нормативно-правовых требований к составу и содержанию градостроительной документации на местном уровне. Речь идет о документации, разработка которой осуществляется в соответствии с абзацами второго – четвертого пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины №711-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель».

Также, по словам Мельничука, Порядок дополнен новым разделом. Его положения определяют состав и содержание градостроительной документации на местном уровне с учетом требований абзацев второго – четвертого пункта 3 раздела ІІ «Заключительные и переходные положения» Закона №711-IX.

