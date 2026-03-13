  В Україні

Кабмін оновив правила розроблення та внесення змін до містобудівної документації

16:50, 13 березня 2026
Уряд оновив Порядок розроблення містобудівної документації відповідно до Закону №711-IX.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, рішення ухвалене з метою забезпечення нормативно-правових вимог до складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні. Йдеться про документацію, розроблення якої здійснюється відповідно до абзаців другого – четвертого пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України №711-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель».

Також, за словами Мельничука, Порядок доповнено новим розділом. Його положення визначають склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні з урахуванням вимог абзаців другого – четвертого пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №711-IX.

Кабінет Міністрів України документи будівництво

