Правительство изменило порядок выплаты академических стипендий: кого коснутся новые правила

Студенты частных университетов смогут получать академические стипендии.

Кабинет Министров внес изменения в постановление от 28 декабря 2016 г. №1043 «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете Министерству образования и науки для выплаты академических стипендий». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, теперь получателями бюджетных средств по программе «Выплата академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам учреждений профессионального высшего и высшего образования» определены, в частности, учреждения высшего образования частной формы собственности, которые осуществляют подготовку соискателей высшего образования по государственному заказу.

Мельничук сообщил, что бюджетные средства будут направляться на выплату академических стипендий, в частности:

аспирантам и докторантам дневной формы обучения, которые учатся в учреждениях высшего образования государственной формы собственности, относящихся к сфере управления МОН (в том числе аспирантам и докторантам Киевского национального университета имени Тараса Шевченко);

студентам дневной формы обучения, получающих образование в частных учреждениях высшего образования по государственному заказу.

Кроме того, Кабмин также внес изменения в постановление от 28 декабря 2016 г. №1047 «О размерах стипендий в государственных и коммунальных учебных заведениях, научных учреждениях».

Мельничук отметил, что размеры академических стипендий, утвержденные этим постановлением, будут распространяться и на студентов дневной формы обучения частных учреждений высшего образования, обучающихся по государственному заказу, если таким студентам в установленном законодательством порядке назначены академические стипендии.

По его словам, соответствующие изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

