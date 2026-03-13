Уряд змінив порядок виплати академічних стипендій: кого торкнуться нові правила

17:24, 13 березня 2026
Студенти приватних університетів зможуть отримувати академічні стипендії.
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 28 грудня 2016 року №1043 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відтепер одержувачами бюджетних коштів за програмою «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти» визначено, зокрема, заклади вищої освіти приватної форми власності, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за державним замовленням.

Мельничук повідомив, що бюджетні кошти спрямовуватимуться на виплату академічних стипендій, зокрема:

  • аспірантам та докторантам денної форми навчання, які навчаються у закладах вищої освіти державної форми власності, що належать до сфери управління МОН (у тому числі аспірантам і докторантам Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
  • студентам денної форми навчання, які здобувають освіту у приватних закладах вищої освіти за державним замовленням.

Крім того, Кабмін також вніс зміни до постанови від 28 грудня 2016 року №1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах».

Мельничук зазначив, що розміри академічних стипендій, затверджені цією постановою, поширюватимуться і на студентів денної форми навчання приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням, якщо таким студентам у встановленому законодавством порядку призначено академічні стипендії.

За його словами, відповідні зміни набудуть чинності з 1 вересня 2026 року.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

