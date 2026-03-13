Правительство согласовало новые назначения в Киевской и Тернопольской ОГА

Кабмин согласовал ряд кадровых изменений в госадминистрациях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров в пятницу, 13 марта, провел заседание, во время которого согласовал назначение ряда должностных лиц государственных администраций.

В частности, были согласованы кандидатуры:

Бигуна Виталия Витальевича председателем Броварской районной государственной администрации Киевской области;

Горина Александра Дмитриевича председателем Фастовской районной государственной администрации Киевской области;

Сташкива Андрея Борисовича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации;

Свистуна Романа Васильевича заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Также правительство уволило Канцурака Виктора Васильевича с должности заместителя Председателя Национальной социальной сервисной службы и назначило его заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.