Правительство согласовало новые назначения в Киевской и Тернопольской ОГА
16:49, 13 марта 2026
Кабмин согласовал ряд кадровых изменений в госадминистрациях.
Кабинет Министров в пятницу, 13 марта, провел заседание, во время которого согласовал назначение ряда должностных лиц государственных администраций.
В частности, были согласованы кандидатуры:
- Бигуна Виталия Витальевича председателем Броварской районной государственной администрации Киевской области;
- Горина Александра Дмитриевича председателем Фастовской районной государственной администрации Киевской области;
- Сташкива Андрея Борисовича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации;
- Свистуна Романа Васильевича заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.
Также правительство уволило Канцурака Виктора Васильевича с должности заместителя Председателя Национальной социальной сервисной службы и назначило его заместителем Председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.
