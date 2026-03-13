Уряд погодив нові призначення у Київській та Тернопільській ОДА

Кабмін погодив низку кадрових змін у держадміністраціях.

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 13 березня, провів засідання, під час якого погодив призначення низки посадовців держадміністрацій.

Зокрема, було погоджено кандидатури:

- Бігуна Віталія Віталійовича головою Броварської районної державної адміністрації Київської області;

- Горіна Олександра Дмитровича головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області;

- Сташківа Андрія Борисовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

- Свистуна Романа Васильовича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також уряд звільнив Канцурака Віктора Васильовича з посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби та призначив його заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України.

