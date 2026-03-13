  1. В Україні

Уряд погодив нові призначення у Київській та Тернопільській ОДА

16:49, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмін погодив низку кадрових змін у держадміністраціях.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів у п’ятницю, 13 березня, провів засідання, під час якого погодив призначення низки посадовців держадміністрацій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, було погоджено кандидатури:

- Бігуна Віталія Віталійовича головою Броварської районної державної адміністрації Київської області;

- Горіна Олександра Дмитровича головою Фастівської районної державної адміністрації Київської області;

- Сташківа Андрія Борисовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації;

- Свистуна Романа Васильовича заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також уряд звільнив Канцурака Віктора Васильовича з посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби та призначив його заступником Голови Державного агентства водних ресурсів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України звільнення призначення

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]