  В Украине

Бизнес не спешит страховаться от войны: за три месяца всего 13 заявлений — Гетманцев

17:07, 13 марта 2026
Программа компенсации имущественных потерь бизнеса и страховых премий от военных рисков, которую ранее требовал сам бизнес, за время работы собрала всего 13 заявлений, к участию допустили три компании, а на компенсацию страховых премий подано всего четыре заявки.
Грограмма частичной компенсации потерь бизнеса и страховых премий по договорам страхования от военных рисков показывает неутешительные результаты. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Минэкономики.

По его словам, именно запуск такой программы раньше просил бизнес. Она работает уже третий месяц, однако количество заявок остается низким.

Отмечается, что с момента запуска программы подано 13 заявлений на участие, из которых в программу включено только три субъекта хозяйствования. Остальные заявления находятся на стадии проверки.

Гетманцев заявил, что по направлению компенсации страховых премий ситуация также не лучше — подано только 13 заявок только четыре заявления на участие.

Он подчеркнул, что, по его мнению, программа фактически не заработала и нуждается в изменениях, и обратился к правительству с призывом «изменить ее дизайн».

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, как получить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

