Бізнес не поспішає страхуватися від війни: за три місяці лише 13 заяв — Гетманцев

Програма компенсації майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків, яку раніше вимагав сам бізнес, за час роботи зібрала лише 13 заяв, до участі допустили три компанії, а на компенсацію страхових премій подано лише чотири заявки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна програма часткової компенсації майнових втрат бізнесу та страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків показує невтішні результати. Про це повідомив очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Мінекономіки.

За його словами, саме запуск такої програми раніше просив бізнес. Вона працює вже третій місяць, однак кількість заявок залишається низькою.

Зазначається, що з моменту запуску програми подано 13 заяв на участь, з яких до програми включено лише три суб’єкти господарювання. Решта заяв наразі перебувають на стадії перевірки.

Гетманцев заявив, що за напрямом компенсації страхових премій ситуація також не краща — поданподано лише 13 заявоко лише чотири заяви на участь.

Він наголосив, що, на його думку, програма фактично не запрацювала та потребує змін, і звернувся до уряду із закликом «змінити її дизайн».

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, як отримати компенсацію за спричинені війною збитки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.