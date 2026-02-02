Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Сьогодні бізнес в Україні балансує на межі – тиск зі сторони контролюючих органів, посилення фіскального навантаження, постійно зростаюча вартість оренди, блекаут, а як наслідок – підключення, обслуговування і облік джерел безперебійного живлення. Але ж і це ще не все, кожного дня для підприємців, як і для кожного в Україні, існує ризик пошкодження майна внаслідок ракетних та дронових ударів. І навіть у таких випадках, незламні підприємці продовжують працювати, вкладаючи кошти в ремонт і відновлення.

Держава в спробах підтримати бізнес, запустила масштабну програму страхування та компенсації майна від воєнних ризиків, затверджену Постановою КМУ № 1541. Програма розпочала свою дію з 1 січня 2026 року. Адміністратором програми виступає ПрАТ «Експортно-кредитне агентство» (ЕКА) від імені держави.

Постанова Кабміну визначає механізм надання часткової компенсації вартості майна підприємців, знищеного чи пошкодженого внаслідок збройної агресії, а також часткової компенсації страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків.

І тут одразу звертаємо увагу на розподіл: кому компенсація збитків, а кому компенсація страхових внесків.

Компенсація за пошкодження чи знищення майна передбачена для підприємців, майно яких розташоване на територіях підвищеного ризику та було пошкоджено або знищено внаслідок настання воєнних ризиків, таких як влучання ракет, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, артилерійських снарядів або їх уламків, засобів протиповітряної оборони, засобів протиракетної оборони, пожежі, вибуху та ударної хвилі.

Що стосується територій підвищеного ризику, то до них увійшли - території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, крім тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, що входять до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Важливо, що компенсація можлива не лише при пошкодженні нерухомісті, а й при пошкодженні виробничого обладнання: верстатів, апаратів, техніки, що суттєво допоможе захистити ключові активи підприємства.

Програма поширюється лише на майно, пошкоджене або знищене після 1 січня 2026 року, і лише за умови, що бізнес є учасником програми з компенсації. Участь у програмі є добровільною, але платною: сплачується внесок у розмірі 0,5 відсотка загальної суми ймовірного збитку за пошкодження або знищення всього майна, заявленого до участі у програмі. Внесок сплачується підприємцем одноразово під час подання заяви (через сайт ЕКА, або портал Дія.Бізнес). У разі відсутності пошкоджень або бюджетного фінансування внесок повертатися не буде.

Для вступу в програму не потрібен звіт про оцінку майна, підприємець самостійно зазначає суму ймовірного збитку, а оцінка знадобиться лише у разі настання пошкоджень. Порада: не варто завищувати суму ймовірного збитку, адже в разі фактичного пошкодження майна буде проводитися оцінка збитків. Компенсація все одно буде проведена в межах проведеної оцінки (не перевищуючи граничного ліміту), але при цьому, внесок доведеться спплатити в більшому розмірі.

Що стосується лімітів, то граничний розмір компенсації сукупно не може перевищувати 10 млн. гривень протягом усього строку дії програми і не може бути більше розміру реального збитку.

У разі настання збитків необхідно буде внести дані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, подати заяву на компенсацію не пізніше трьох місяців після завершення воєнного стану, додати акти ДСНС, поліції, техпаспорт, звіт про технічний стан та акт оцінки реального збитку. До речі, подання заяви про виплату автоматично означає приєднання до договору про відступлення державі права вимоги до РФ у межах отриманої суми.

Компенсація страхових премій поширюється на майно підприємців, що розташоване на території України (крім тимчасово окупованих), і застраховане за договором страхування майна від воєнних ризиків.

Участь у програмі з компенсації страхових премій також добровільна і платна. За участь у програмі з компенсації страхових премій суб’єктом господарювання під час подання кожної окремої заяви, сплачується внесок у розмірі 5000 гривень.

Підприємству необхідно обрати страхову компанію, укласти договір страхування від воєнних ризиків та сплатити премію. Одночасно з укладанням договору подати страховику заяву про участь у програмі. Після закінчення строку дії договору страхування подати заяву до ЕКА. Тоді держава компенсує частину тарифу, що перевищує 1%, але не більше 1 млн грн.

Важливо: для компенсації договір страхування повинен містити окремо виділений тариф за воєнними ризиками. Варто переконатися, що страхова компанія чітко прописує у договорі саме «воєнні ризики» (включаючи уламки та ударні хвилі) згідно з переліком у Постанові № 1541.

Програма передбачає і суворий відбір учасників, так, наприклад, долучитичь до програми не зможуть: нерезиденти, підприємці з наявним провадженням по банкрутству, податкові боржники, підсанкційний бізнес, компанії, що мають «небажаного» бенефіціара. Крім того, якщо бізнес раніше отримував гранти на релокацію чи розвиток, розмір компенсації зменшується на суму цієї допомоги.

Поговоримо і про ризики участі у державній програмі. Виплата компенсацій здійснюється ЕКА виключно в межах коштів, отриманих із державного бюджету. Тобто, якщо фінансування вичерпано, виплата компенсації за знищене майно або за страхову премію не здійснюється. Відповідно і внесок, сплачений за участь у програмі, не повертається. В такому випадку, бізнес залишається не просто без компенсації, а й зазнає збитків у розмірі сплаченого внеску.

