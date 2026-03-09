  1. В Україні

Що буде зі старими відпустками після нового Трудового кодексу

09:05, 9 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи зникнуть накопичені відпустки після нового Трудового кодексу – що кажуть у Мінекономіки.
Що буде зі старими відпустками після нового Трудового кодексу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як уже розповідала «Судово-юридична газета», проєкт нового Трудового кодексу передбачає посилення захисту працівників від мобінгу, харасменту та інших форм порушення гідності на робочому місці. Наприклад, у разі випадків мобінгу або харасменту працівник зможе ініціювати тимчасовий перехід на дистанційну форму роботи. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Однак, проєкт нового кодексу не передбачає скорочення 40-годинного робочого тижня, хоча і пропонує збільшити мінімальну тривалість щорічної відпустки до 28 календарних днів. Але це буде стосуватися не всіх працівників, пояснила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

Як вказали у Мінекономіки, для тих, у кого відпустка зараз більше, ніж 28 днів, нічого не зміниться. Водночас основна щорічна відпустка не може бути менша за 28 днів.

Також проєкт передбачає додаткову щорічну відпустку за роботу зі шкідливими/важкими умовами (порядок, підстави, тривалість). Проєкт фіксує мінімальні стандарти відпочинку: щоденний відпочинок – не менше 12 годин, щотижневий безперервний – не менше 42 годин.

При цьому невикористані відпустки, набуті до набрання чинності Кодексом, зберігаються і надаються та компенсуються за старим порядком.

Для тих категорій, у яких уже передбачені довші відпустки, зокрема, якщо це передбачено колективним договором чи спеціальним законодавством, наприклад, чорнобильським, — нічого не зміниться.

У міністерстві підкреслюють, що підвищення мінімальної тривалості відпустки є кроком у напрямі адаптації українського законодавства до європейських стандартів.

Щодо можливого переходу на 36- чи 32-годинний робочий тиждень, як це експериментально запроваджують деякі країни ЄС, у відомстві зазначають: наразі для України це передчасно.

Пояснюють це тим, що Україна перебуває в умовах війни та гострого дефіциту кваліфікованих кадрів. Крім того, рівень продуктивності праці в Україні суттєво нижчий, ніж у державах ЄС. За даними Міжнародної організації праці, станом на 2018 рік продуктивність праці в Україні була на 79% нижчою, ніж у Польщі.

Тому проєкт Трудового кодексу зберігає 40-годинний робочий тиждень. Водночас залишаються чинними всі пільгові режими — зокрема неповний робочий день для жінок, які нещодавно народили, осіб з інвалідністю, працівників до 18 років та інших категорій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет Ради надасть оцінку законопроєкту про дисциплінарну відповідальність суддів Конституційного Суду

Законопроєкт пропонує повну втрату грошового утримання для суддів КСУ, яких буде звільнено через дисциплінарні проступки.

Президент ініціює приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадовців

Президент пропонує новий законопроєкт.

Квоти, таємне голосування та заборона на адмінпосади: як ХХ з’їзд суддів буде обирати новий склад РСУ

ХХ з’їзд має обрати новий склад вищого органу суддівського самоврядування: процес обрання нового складу РСУ включає відкрите обговорення кожної кандидатури.

Декрет до 4 місяців, строкові договори й відеонагляд — спірні норми Трудового кодексу переглянуть

Комітет рекомендував парламенту ухвалити проєкт нового Трудового кодексу за основу з подальшим доопрацюванням.

Верховний Суд визначив правові підстави відповідальності держави за шкоду, заподіяну неконституційними нормами

Об’єднана палата КАС ВС дійшла висновку, що відсутність спеціального закону не звільняє державу від обов’язку відшкодовувати шкоду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]